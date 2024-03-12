EuroLeague Kadınlar Final Four'a Mersin ev sahipliği yapacak

Haberin Devamı

Türkiye’den Fenerbahçe Alagöz Holding ve ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'nin de yer alacağı EuroLeague Kadınlar 2024’ün Dörtlü Finali Mersin'de yapılacak.

12-14 Nisan'da düzenlenecek Kadınlar EuroLeague yarı final organizasyonunun yarı finalinde temsilcilerimiz Fenerbahçe Alagöz Holding ile ÇBK Mersin karşı karşıya gelecek.

Diğer yarı final eşleşmesinde ise Villeneuve d’Ascq LM ile ZVVZ USK Praha karşı karşıya gelecek.

Son şampiyon Fenerbahçe Alagöz Holding üst üste dördüncü, toplamda 10. kez Final Four'a yükselme başarısı gösterdi.

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi ise üst üste ikinci Final Four heyecanı yaşayacak.

Haberin Devamı