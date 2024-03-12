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EuroLeague Kadınlar Final Four'a Mersin ev sahipliği yapacak

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#Final Four#Fıba#Basketbol
EuroLeague Kadınlar Final Foura Mersin ev sahipliği yapacak
Oluşturulma Tarihi: Mart 12, 2024 18:41

FIBA, EuroLeague Kadınlar Final Four'un 12-14 Nisan tarihleri ​​arasında Mersin'deki Servet Tazegül Spor Salonu'nda yapılacağını açıkladı.

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Türkiye’den Fenerbahçe Alagöz Holding ve ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'nin de yer alacağı EuroLeague Kadınlar 2024’ün Dörtlü Finali Mersin'de yapılacak.

12-14 Nisan'da düzenlenecek Kadınlar EuroLeague yarı final organizasyonunun yarı finalinde temsilcilerimiz Fenerbahçe Alagöz Holding ile ÇBK Mersin karşı karşıya gelecek.

EuroLeague Kadınlar Final Foura Mersin ev sahipliği yapacak

Diğer yarı final eşleşmesinde ise Villeneuve d’Ascq LM ile ZVVZ USK Praha karşı karşıya gelecek.

Son şampiyon Fenerbahçe Alagöz Holding üst üste dördüncü, toplamda 10. kez Final Four'a yükselme başarısı gösterdi.

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi ise üst üste ikinci Final Four heyecanı yaşayacak.

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EuroLeague Kadınlar Final Foura Mersin ev sahipliği yapacak

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#Final Four#Fıba#Basketbol

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