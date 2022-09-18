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Son Dakika: EuroBasket'te şampiyon İspanya! Fransa finalde kaybetti

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#Eurobasket#Final#İspanya-Fransa Maçı
Son Dakika: EuroBaskette şampiyon İspanya Fransa finalde kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Eylül 18, 2022 23:18

İspanya, 2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası finalinde Fransa'yı 88-76 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.

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FIBA 2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası finalinde İspanya, Fransa’yı 88-76 yenen İspanya, şampiyonluğa ulaştı.

FIBA 2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası’nın final karşılaşmasında, İspanya ile Fransa Almanya’nın başkenti Berlin’de karşı karşıya geldi.

Berlin Arena’da oynanan karşılaşmaya çok etkili bir başlangıç yapan İspanya, ilk periyodu 23-14, ilk yarıyı ise 47-37 önde kapattı. Üçüncü çeyrekte Fransa farkı tek hanelere indirerek rakibine yaklaşsa da tekrardan oyun üstünlüğünü ele alan İspanya, maçın final periyoduna 66-57 önde girdi. Son periyotta da rakibine geri dönme şansı tanımayan İspanya, tarihinde 4’üncü kez Avrupa’nın en büyüğü oldu.

Karşılaşmanın en skorer ismi 27 sayı ile Willy Hernangomez olurken, İspanyol yıldız ayrıca turnuvanın en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.

Turnuvanın en iyi ilk 5’i ise şöyle:

Dennis Schröder (Almanya)

Lorenzo Brown (İspanya)

Giannis Antetokounmpo (Yunanistan)

Willy Hernangomez (İspanya)

Rudy Gobert (Fransa)

Öte yandan turnuvanın üçüncülük karşılaşmasında ise ev sahibi Almanya, Polonya’yı 82-69 mağlup ederek organizasyonu üçüncü sırada noktaladı.

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#Eurobasket#Final#İspanya-Fransa Maçı

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