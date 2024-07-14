EURO2024 finalinde Ä°spanya ve Ä°ngiltere'nin kadrolarÄ± netleÅŸti! Yamal, Peleâ€™nin rekorunu kÄ±racak

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Almanyaâ€™da 14 Haziranâ€™da baÅŸlayan ve bir aydÄ±r devam eden futbol ÅŸÃ¶len bugÃ¼n sona ediyor. Toplam 24 takÄ±mÄ±n katÄ±lÄ±mÄ± ile baÅŸlayan Euro 2024 Avrupa Futbol ÅžampiyonasÄ±â€™nda sona kalan iki takÄ±m, Ä°spanya ve Ä°ngiltere Avrupaâ€™nÄ±n en bÃ¼yÃ¼ÄŸÃ¼ olmak iÃ§in karÅŸÄ±laÅŸacak. 71 bin kiÅŸi kapasiteli Berlin Olimpiyat StadÄ±â€™nda TSÄ° 22.00â€™de baÅŸlayacak olan maÃ§Ä± FransÄ±z FranÃ§ois Letexier yÃ¶netecek. KarÅŸÄ±laÅŸma TRT 1â€™den naklen yayÄ±mlanacak.

Ä°SPANYA KUPAYI ÃœÃ‡ KEZ KAZANDIÂ

Bu kupayÄ± daha Ã¶nce Ã¼Ã§ kez (1964, 2008, 2012) kazanan ve â€˜en Ã§ok Avrupa ÅŸampiyonu olan takÄ±mâ€™ unvanÄ±nÄ± Almanya ile birlikte paylaÅŸan Ä°spanya bugÃ¼n de galip gelerek rekorun tek sahibi olma amacÄ±nda... Futbolun doÄŸduÄŸu Ã¼lke olsa da 1966 DÃ¼nya KupasÄ± dÄ±ÅŸÄ±nda hiÃ§bir baÅŸarÄ±sÄ± bulunmayan Ä°ngiltere ise Ã¼st Ã¼ste ikinci kez final oynadÄ±ÄŸÄ± bu turnuvada ilk zaferini elde etmenin peÅŸinde. Ä°ki ekip birer final kaybetmiÅŸ durumdalar.

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Ä°NGÄ°LTEREâ€™NÄ°N FUTBOLU ELEÅžTÄ°RÄ°LDÄ°

Finalistlerden Ä°spanya, finale tÃ¼m maÃ§larÄ±nÄ± kazanarak geldi. Ä°talya, HÄ±rvatistan ve Arnavutlukâ€™un yer aldÄ±ÄŸÄ± B Grubuâ€™ndan gol yemeden 3â€™te 3 yaparak lider Ã§Ä±kan Ä°spanya eleme turlarÄ±nda GÃ¼rcistan, Almanya ve Fransa engellerini aÅŸtÄ±. Danimarka, Slovenya ve SÄ±rbistanâ€™Ä±n yer aldÄ±ÄŸÄ± C Grubuâ€™ndan lider Ã§Ä±kan Ä°ngiltere ise futboluyla eleÅŸtirilse de Slovakya, Ä°sviÃ§re ve Hollanda engellerini aÅŸtÄ±, Berlinâ€™de oynanacak finaldeki yerini aldÄ±.

YAMAL, PELEâ€™NÄ°N REKORUNU KIRACAK

DÃ¼n 17. doÄŸum gÃ¼nÃ¼nÃ¼ kutlayan Ä°spanyol yÄ±ldÄ±z Lamine Yamal, bugÃ¼n rekorlarÄ±na yenilerini eklemeye hazÄ±rlanÄ±yor. HalihazÄ±rda turnuva tarihinde forma giyen ve gol atan en genÃ§ oyuncu rekorlarÄ±nÄ± kÄ±ran Yamal bugÃ¼n de sahaya Ã§Ä±karsa ÅŸampiyona tarihinde en genÃ§ final oynayan futbolcu olacak.

SANCHEZâ€™i DE GEÃ‡Ti

Mevcut rekor EURO 2016 finalinde Fransaâ€™ya karÅŸÄ± Portekiz formasÄ±yla 18 yaÅŸ 328 gÃ¼nlÃ¼k iken sahaya Ã§Ä±kan Renato Sanchezâ€™e ait... Yamal ayrÄ±ca, Peleâ€™ye ait olan futbolun uluslararasÄ± en bÃ¼yÃ¼k iki organizasyonunda finallerde forma giyen en genÃ§ oyuncu rekorunun yeni sahibi olacak.

DiKKAT GOL KRALI Ã‡IKABiLiR!

Turnuvada gol krallÄ±ÄŸÄ±nÄ±n zirvesinde Ã¼Ã§er gollÃ¼ 6 isim yer alÄ±yor. Bunlardan Ä°spanyol Dani Olmo ve Ä°ngiliz Harry Kane bugÃ¼n gol veya goller atmalarÄ± durumunda krallÄ±k tahtÄ±na tek baÅŸlarÄ±na Ã§Ä±kabilir. AyrÄ±ca iki golÃ¼ bulunan Ä°spanyol Fabian Ruizâ€™in de iddiasÄ± sÃ¼rmekte. ÃœÃ§er gollÃ¼ diÄŸer isimler: Mikautadze (GÃ¼rcistan), Gakpo (Hollanda), Schranz (Slovakya), Musiala (Almanya).

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