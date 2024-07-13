Fenerbahçe'de Mourinho yeni 'İsmail Yüksek'ini buldu! Mest etti, Lugano maçında sahada...

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Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde yeni sezon hazırlıklarına hız kesmeden devam eden Fenerbahçe, Avusturya kampının son hazırlık maçında Fransız ekibi Strasbourg'a gol yağdırdı.

Şampiyonlar Ligi'ne ikinci ön eleme turundan başlayan olan Fenerbahçe, 23 Temmuz'da oynayacağı Lugano maçı öncesi son hazırlık müsabakasında Strasbourg ile karşılaşırken hazır bir görüntü verdi.

Avusturya'nın Graz kentine bağlı Bad Waltersdorf kasabasındaki Merkür Arena'da oynanan özel maçta Strasbourg karşısında müsabakaya çok hızlı başlayan sarı lacivertliler, 5. dakikada Sebastian Szymanski'nin uzaklardan attığı golle perdeyi açtı.

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Strasbourg karşısında çok etkili bir takım savunması yapan Fenerbahçe, rakibine pozisyon vermezken sağ kanadı çok etkili kullandığı maçta 33. dakikada Tadic, 37. dakikada Kent ve 45. dakikada Dzeko'nun golleriyle ilk devreyi 4-0 önde kapattı.

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İkinci yarıda skorun da etkisiyle frene basan sarı lacivertliler, skoru korurken sahadan 4-0 galip ayrıldı.

FENERBAHÇE'DE ÖNE ÇIKAN İSİMLER

Sarı lacivertli takımda, Strasbourg karşısında süre bulan hemen her futbolcu görevlerini iyi şekilde yerine getirirken özellikle 7 futbolcu öne çıktı.

OSAYI-SAMUEL

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Nijeryalı futbolcu, Strasbourg'un sol kanadını felç etti. Etkili bindirmeleri ve kritik müdahaleleriyle hem savunma hem hücumda görevini eksiksiz bir şekilde yerine getiren Bright Osayi-Samuel, Ryan Kent'in golünde asisti yapan isim oldu.

DUSA TADIC

Mücadeleye sağ kanatta başlayan Dusan Tadic, oyun kurucu gibi oynarken etkili ara pasları, ters topları, Osayi Samuel'le yaptığı iş birliğiyle sağ kanadı çok etkili kullandı ve bir de gol attı.

FRED

Resmi ya da hazırlık maçı gözetmeksizin her müsabakada her şeyini veren Fred, Strasbourg karşılaşmasında da orta sahada basmadık yer bırakmadı. Hem geriden oyun kuran hem şok presle rakipten top kapan Fred, maçın dikkat çeken isimlerinden oldu.

OOSTERWOLDE

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Bright Osayi-Samuel gibi Jayden Oosterwolde de kanadı iyi kullanırken rakip oyunculara hiç geçit vermedi. Savunma ve hücumda çok etkili olan Hollandalı sol bek, takımın dördüncü golünde ileri çıkarak Edin Dzeko'ya asist yaptı.

EDIN DZEKO

İlerlemiş yaşına rağmen her zaman standardını koruyan Edin Dzeko, ileri uçta hareketli yapısı, doğru koşularıyla görevini yerine getirirken Jayden Oostervolde'nin pasında takımının dördüncü golünü attı.

SEBASTIAN SZYMANSKI

Fenerbahçe'nin ikinci ve üçüncü bölgede yaptığı presin başını çeken isimlerden Sebastian Syzmanski, yaptığı baskısıyla Strasbourg'un kendi yarı sahasından çıkmasını zorlaştıran isimlerden oldu. Hücum organizasyonlarındaki etkisini, takım savunmasında da gösteren Szymanski, harika bir golle de oyununu süsledi.

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BARTUĞ ELMAZ

Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi hazırlık kampının en çalışkan isimlerden olan Bartuğ Elmaz, Hajduk Split maçının ardından Strasbourg karşılaşmasına da ilk 11'de başlarken performansıyla göz doldurdu. Fred'le birlikte orta saha yan yana görev yapan Bartuğ Elmaz, sahada basmadık yer bırakmazken etkili presi, oyunun yönünü değiştiren ters topları, dikine ara paslarıyla savunma ve hücum arasındaki köprü görevini başarıyla yerine getirdi.

Jose Mourinho'nun performansından memnun olduğu oyuncuların başında gelen Bartuğ Elmaz, A Milli Takım'la Euro 2024'te boy gösteren İsmail Yüksek'in yokluğunda görevine başarıyla yerine getirdi.

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Mourinho'nun Lugano ile oynanacak ön eleme maçında Bartuğ Elmaz'a görev vermesi bekleniyor.