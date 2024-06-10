EURO 2024 öncesi son prova Polonya ile! Bizim Çocuklar'da eksik var mı? Öne çıkan istatistikler, iddaa oranları...

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POLONYA

EURO 2024 Elemelerinde Arnavutluk ve Çekya'nın arkasında kalan Polonya, Uluslar A Ligi'nde yer aldıkları için play-off oynama hakkı elde ettiler.

Önce Estonya'yı, arkasından Galler'i (penaltılarla) yenerek Almanya vizesi aldılar.

Matty Cash ve Arkadiusz Milik sakatlıkları nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı.

Daha önceki kadrolarda kendilerine yer bulan Jakub Kaminski ve Karol Linetty hiç çağrı almadı.

Sebastian Szymanski (Fenerbahçe), Adam Buksa (Antalyaspor - kiralık) ve Krzysztof Piatek (Başakşehir), Süper Lig'den tanıdığımız isimler...

U21'den A takıma terfi eden Michal Probierz önderliğinde 7 maça çıkıp hiç kaybetmediler; 7 maçın 5'ini kazandılar.

Probierz zaman zaman 3'lü, bazen de 5'li savunma tercih edebiliyor.

Milik'in yokluğunda Robert Lewandowski'nin hücum partneri Buksa ya da Piatek olacak.

TÜRKİYE

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Hırvatistan ve Galler'i geçerek EURO 2024 bileti alan Bizim Çocuklar'da Ozan Kabak, Çağlar Söyüncü ve Enes Ünal sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkarılan isimler oldu.

Doğan Alemdar, Cenk Özkacar, Berat Özdemir, Abdülkadir Ömür, Oğuz Aydın ile Can Uzun ise teknik heyet tarafından tercih edilmedi.

İtalya ile oynadığımız hazırlık maçından 0-0'la ayrıldık. Turnuva öncesi son provamızı Polonya karşısında yapacağız.

ÜSYE geçiren Yusuf Yazıcı ve hafif sakatlığı bulunan Zeki Çelik maç saati netleşecek.

TD Vincenzo Montella, İtalya maçında kalede, sürpriz bir şekilde Altay Bayındır'ı tercih etti. Polonya karşısında ilk 11 başlayacak eldivenin turnuvada da 1 numaramız olacağını söyleyebiliriz.

"Merih Demiral & Abdülkerim Bardakçı" stoper hattı, en ideal stoper hattı diyebiliriz.

Orta alanda kaptan Hakan Çalhanoğlu, sol kanatta Kenan Yıldız, en ileride Barış Alper Yılmaz formaya yakın isimler.

İtalya maçını kaçıran Ferdi Kadıoğlu, İrfan Can Kahveci ve Arda Güler'i Polonya karşısında mutlaka izleriz.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Polonya'nın son 6 maçının 4'ünde "karşılıklı gol" izledik.

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- A Milli Takımımız son 4 maçında galibiyet elde edemedi! (2B 2M)

MİSLİ ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç, Canlı Bahis ve Şampiyon Oran seçenekleriyle Misli'nin iddaa bülteninde yer alan bu karşılaşmayı kuponlarına alan Misli üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Polonya kazanır" oldu!

%20'lik kesim Varşova'da ev sahibini galibiyete yakın görmüş...

%13'lük kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve mücadelede en az 3 gol izleyeceğimizi düşünüyor.

Tüm normallerin üzerinde Şampiyon Oran, Misli'de! Her gün 500 TL ek kazanç fırsatı!

ARŞİV - Polonya'nın Fenerbahçeli yıldızı Sebastian Szymanski'nin Ekstraklasa günleri! Birbirinden klas goller...

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