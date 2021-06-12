EURO 2020 A grubu puan durumu nasıl şekillendi? İşte Milli Takımın kalan maçları
EURO 2020 A Grubu ilk maçında Türkiye, Roma Olimpiyat Stadyumu'nda İtalya'ya 3-0 mağlup oldu. İtalya'ya galibiyeti getiren golleri 53'üncü dakikada kendi kalesine Merih Demiral, 66'ncı dakikada Immobile ve 79'uncu dakikada Insigne kaydetti. Milliler, A Grubu'ndaki ikinci maçında 16 Haziran Çarşamba günü Azerbaycan'da Galler ile karşı karşıya gelecek. Futbolseverlerin gözü şimdi puan durumunda. Peki, EURO 2020 A grubu puan durumu nasıl şekillendi?
A Milli Takım, EURO 2020'nin açılış maçında İtalya'ya 3-0 mağlup oldu ve turnuvaya yenilgiyle başladı. Merih'in kendi kalesine attığı gol ve Immobile'nin sayısıyla kazanan Mancini'nin öğrencilerinin yenilmezlik serisi 28 maça çıktı. İşte, EURO 2020 A grubu puan durumu ve milli takımın kalan maçları...
A GRUBU'NUN MAÇ TAKVİMİ
11 Haziran Cuma (TSİ 22.00): Türkiye-İtalya (Roma Olimpiyat Stadı)
12 Haziran Cumartesi (TSİ 16.00): Galler-İsviçre (Bakü Olimpiyat Stadı)
16 Haziran Çarşamba (TSİ 19.00): Türkiye-Galler (Bakü Olimpiyat Stadı)
16 Haziran Çarşamba (TSİ 22.00): İtalya-İsviçre (Roma Olimpiyat Stadı)
20 Haziran Pazar (TSİ 19.00): İtalya-Galler (Roma Olimpiyat Stadı)
20 Haziran Pazar (TSİ 19.00): İsviçre-Türkiye (Bakü Olimpiyat Stadı)
A GRUBU PUAN DURUMU
EURO 2020 KADROSU
Kaleci: Altay Bayındır (Fenerbahçe), Mert Günok (Medipol Başakşehir), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)
Defans: Zeki Çelik (Lille), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Kaan Ayhan (Sassuolo), Merih Demiral (Juventus), Mert Müldür (Sassuolo), Ozan Kabak (Schalke 04), Rıdvan Yılmaz (Beşiktaş), Umut Meraş (Le Havre)
Orta saha: Yusuf Yazıcı (Lille), Dorukhan Toköz (Beşiktaş), İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Okay Yokuşlu (Celta Vigo), Orkun Kökçü (Feyenoord), Ozan Tufan (Fenerbahçe), Taylan Antalyalı (Galatasaray), Hakan Çalhanoğlu (Milan)
Forvet: Burak Yılmaz (Lille), Cengiz Ünder (Roma), Enes Ünal (Getafe), Abdülkadir Ömür (Trabzonspor), Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray), Halil İbrahim Dervişoğlu (Brentford), Kenan Karaman (Fortuna Düsseldorf).