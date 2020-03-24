"Eşi benzeri görülmemiş bir salgınla savaş halindeyiz"

Başkan Durmuş yaptığı açıklamada, "modern dünyada eşi benzeri görülmemiş bir salgınla savaşıldığını" belirterek, "Ülkemize Avrupa ülkelerine nazaran daha geç ulaşan bu salgın, mart ayı başından beri gündelik hayatımızın her alanını etkilemeye başladı. Spor, hem dünyada hem de ülkemizde salgından en fazla etkilenen endüstrilerin başında yer alıyor." ifadelerini kullandı.



Durmuş, Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Üyesi Dick Pound'un, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle erteleneceğini açıklaması ve konuyla ilgili medyada yer alan haberlerle ilgili "Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nın 2021 yılına ertelendiği haberi basına yansıdı. Modern olimpiyat tarihinde I. ve II. Dünya Savaşlarının neden olduğu iptaller dışında böyle bir ertelemenin eşi benzeri yok. Bu durum bizlere meselenin ne kadar ciddi olduğunu net biçimde gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.



Bu virüsü kontrol altına almanın şu ana kadarki bilenen tek yolunun sosyal tecritten geçtiğini vurgulayan Durmuş, şunları kaydetti:



"Devletimiz bu kapsamda bir dizi önlemi hızlı biçimde hayata geçirdi. Bu önlemlerden biri de hepimizin hayatında önemli bir yer tutan spor kulüplerinin bir süreliğine kapatılması oldu. Kuşkusuz bu önlemlerin ekonomik anlamda olumsuz etkileri olacak. Devletimiz bu olumsuz etkileri kontrol altına almak için de kapsamlı bir önlem paketi açıkladı. Spor kulüplerinin yaşayacağı ticari kayıpları ve karşılaşılabilecek ekonomik zorlukları henüz net olarak tahmin etmek için erken. Ancak tenis kulüplerimiz özelinde ortaya çıkması muhtemel olumsuzlukların neler olabileceği ve bunların ne şekilde giderilebileceği konusunda Spor Bakanlığımız ve federasyonumuz yakın çalışmalar yürütmektedir. Devletimizin sunacağı destek paketleri ve federasyonumuzun ticari imkanları dahilinde kulüplerimizin bu süreçte yaşayabilecekleri kayıpları kontrol altına alabilmek için tüm imkanlar seferber edilecektir."



Başkan Cengiz Durmuş, bu zorlu günlerde bedenen olmasa bile ruhen birlik olunmasının olumsuzlukları en aza indirgemek için ortak çaba gösterilmesinin çok önemli olduğunu ifade etti.



Durmuş, "Bu günleri hep birlikte geride bırakacağımıza ve güzel günlere kavuşacağımıza dair inancım tamdır. Bu süre zarfında evlerinizde kalmaya ve sosyal etkileşimlerden kaçınmaya gereken özeni göstermenizi rica ediyorum. Sağlıklı ve mutlu günlerde yeniden bir araya gelmek üzere, hoşça kalın." şeklinde açıklamasını tamamladı.





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