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Erzurumspor FK, Esenler Erokspor deplasmanında kazandı!

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#TFF 1. LİG#Erzurumspor#Erokspor
Erzurumspor FK, Esenler Erokspor deplasmanında kazandı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 17, 2025 01:13

Trendyol 1. Lig’in 25. haftasında Esenler Erokspor, sahasında karşılaştığı Erzurumspor FK'ya 2-1 mağlup oldu.

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Erzurumspor FK, Trendyol 1. Lig’in 25. haftasında deplasmanda Esenler Erokspor'u 2-1 mağlup etti. 

Esenler Erokspor: Ekrem Kılıçarslan, Furkan Orak, Metehan Mert, Sakıb Aytaç (Mücahit Albayrak dk. 62), Anıl Yaşar, Janne Laine (Ertuğrul Furat dk. 46), Tugay Kacar, Benhur Keser (Berkay Aydoğmuş dk. 79), Ufuk Akyol, Ayoba Kayode (Mame Faye dk. 62), Hamza Catakovic (Junior Fernandes dk. 62)

Erzurumspor FK: Ataberk Dadakdeniz, Orhan Ovacıklı, Gökhan Akkan, Mustafa Akbaş, Celal Hanalp, Azubuike (Mehmet Taş dk. 46), Sefa Akgün (Süleyman Karakaş dk. 51, Yakup Kırtay dk. 81), Guram Giorbelidze, Tonio Teklic (Salih Sarıkaya dk. 82), Eren Tozlu, Cheikne Sylla (Furkan Özhan dk. 66)

Goller: Junior Fernandes (dk. 90+3 pen.) (Esenler Erokspor), Tonio Teklic (dk. 3), Cheikne Sylla (dk. 7) (Erzurumspor FK)
Sarı kartlar: Ertuğrul Furat (Esenler Erokspor) Tonio Teklic, Mehmet Taş, Guram Giorbelidze (Erzurumspor FK)

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MAÇTAN DAKİKALAR

3. dakikada Sylla’nın savunma arkasına uzun pasında Teklic’in ceza sahası içi sağ çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak uzak köşeden ağlarla buluştu. 1-0
7. dakikada sağ taraftan ceza sahasına gönderilen pasta Eren Tozlu’nun göğsüyle indirdiği topu Sylla, ceza yayı üzerinden yerden vuruşla kaleci Ekrem’in solundan filelere gönderdi. 2-0
45+3. dakikada Furkan’ın sağ taraftan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içi sol çaprazdan Kayode’nin vuruşunda top az farkla yandan auta gitti.
69. dakikada Furkan’ın sağ taraftan ortasında kale önündeki Fernandes’in kafa vuruşunda yerden seken meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.
79. dakikada paslaşılarak kullanılan köşe vuruşu sonrası Furkan’ın ortasında arka direkte Faye’nin kafa vuruşu sonrası top direğe çarparak oyun alanına geri döndü.
90+1. dakikada Esenler Erokspor’da Mücahit, rakip ceza sahası içinde Giorbelidze’nin müdahalesiyle yerde kaldı. VAR uyarısı sonrası pozisyonu izleyen hakem Raşit Yorgancılar, penaltı kararı verdi.
90+3. dakikada penaltıda topun başına geçen Fernandes, meşin yuvarlağı sol köşeden ağlarla buluşturdu. 2-1

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#TFF 1. LİG#Erzurumspor#Erokspor

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