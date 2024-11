Ertuğrul Doğan: Trabzonspor'un en büyük sorunu vergi borcu

Haberin Devamı

Trabzon Büyükşehir Belediyesi ile Trabzonspor Kulübü arasında önemli bir iş birliği protokolü imzalandı. Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ile Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan tarafından imza altına alınan protokolle, Trabzonspor Koleji'nin yapımı süreci resmiyet kazandı. Protokole göre, Trabzonspor Koleji'nin yapımı için gerekli olan arsanın temini Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından sağlanacak. Milli Eğitim Bakanlığı'nın mevzuatına uygun büyüklükteki arsanın temin edilmesi için büyükşehir belediyesi, il genelindeki uygun taşınmazlar üzerinde fizibilite çalışmaları yaparak en uygun arsayı seçecek ve bu arsa Trabzonspor Kulübü'ne verilecek. Kolej yapımı ile ilgili tüm inşaat masrafları ise Trabzonspor Kulübü tarafından karşılanacak. Protokolde, taraflar arasında her türlü iş birliği ve koordinasyonun Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından sağlanacağı belirtildi. Ayrıca Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve Trabzonspor, elde ettikleri kullanım hakkını üçüncü şahıslara veya diğer kamu kurumlarına devretmeme taahhüdünde bulundu. Kolej yapımının tamamlanmasının ardından işletme ile ilgili yeni bir protokol düzenlenecek. Büyükşehir belediyesinde yapılan bu protokolün ardından Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Büyükşehir Belediyesi Meclisi Toplantısı’na katıldı. Büyükşehir belediyesi ve Trabzonspor arasında yürütülen ortak çalışmalar ile Trabzonspor’un bugünkü durumu hakkında meclis üyelerine bilgiler veren Başkan Doğan, 20 ay içerisinde önemli işler yaptıklarını dile getirerek, “Ben yaklaşık olarak 20 aydır başkanım, son 4 yıldır İstanbul’da yaşıyorum, yani 41 yıl bu şehirde yaşadım, bu sokaklarda, tribünlerde büyüdüm. Burada iş yaptık. Sonra tabii Trabzonspor başkanlığı benim bu hayatta gelebileceğim en onurlu ve şerefli görev. 20 aydır da bu görevi sürdürüyorum. 20 ay içerisinde önemli işler yaptık ekonomik anlamda, sahada çok başarılı olduğumuzu söyleyemem. Geçen yılı 3. tamamladık, bu yıl da hedefimiz en üst sıralarda ligi bitirebilmek. Ama özellikle ekonomik anlamda çok ciddi işler yaptık” şeklinde konuştu.



“Trabzonspor ekonomik anlamda 2-3 tane büyük problemi var”



Trabzonspor’u yılda 815 milyon TL civarında bir faiz yükünden kurtardıklarını vurgulayan Başkan Doğan, “Herkesin sevdası olan Trabzonspor’un gerçek durumunun ne olduğu, nelerle karşı karşıya olduğunu bilinmesi açısından burada konuşmak çok önemli. Trabzonspor’un 2-3 tane büyük problemi var ekonomik anlamda baktığımız zaman. Trabzonspor’un en önemli sorunu gelir-gider dengesizliği. Şu anda yaklaşık olarak takım maliyetimiz 35 milyon Euro seviyelerinde. Buna yıl sonu gelen primler, bonuslar eklendiğinde üç aşağı beş yukarı değişiyor. Bunun üzerine gelen bir yüzde 40’a yakın vergi maliyeti var. Ve işletme giderlerimiz. Baktığımız zaman işin özetinde Trabzonspor’un şu an yılda 45-50 milyon Euro seviyesinde bir rakamda geriden geliyor. Dolayısıyla bir defa her yıl bu rakamın bulunması lazım. Bunları yaparken üzerine bir de önceki yıllardan gelen ciddi de bir borçla biz burayı almıştık. Bu şehirde sürekli konuşuluyor. Biz aldığımızda 3 milyar civarında bir borçla almıştık. Yaklaşık 20 aydır bu görevdeyiz. Sadece 20 aylık sürede gelen faiz 2.2 milyar seviyelerinde. Bir de buna yaklaşık olarak eski sezondan kaynaklı 45-50 milyon aralarında (iki sezon için) ekside olduğumuz bakiyeyi kapattık. Hep konuşuluyor, ‘9 milyar para bulduk ama bu para nerede’ anlamında. Bu para burada. Biz normalde Bankalar Birliği’nden çıkmasaydık yaklaşık olarak yılda 815 milyon TL civarı bir faiz yükünden kulübümüzü kurtardık” diye konuştu.

