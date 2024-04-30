Ertuğrul Doğan: Hiçbir kulüp konuşmadı, TFF’yi 5 kez istifaya davet ettik

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Geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Trabzonspor eski başkanı Mehmet Ali Yılmaz’ı anarak konuşmasına başlayan Ertuğrul Doğan, “8’inci şampiyonluğumuzun yıl dönümü. Camiamızın 8’inci şampiyonluğunu kutluyorum. Trabzonspor camiası bir arada olduğu müddetçe aşamayacağı hiçbir problem, engel yok. Camia şampiyonluğu gelenek haline getirmek istiyor ki şampiyonluktan başka sonucu kabul etmiyoruz. Her zaman bir arada olmak zorundayız. Trabzonspor, eski yöneticileriyle, eski başkanlarıyla, taraftarıyla beraber olmak zorunda. Ancak bu şekilde şampiyonluğu gelenek haline getirebiliriz. Uzun süre beklemeden, kısa sürelerde doya doya yaşarız. Camianın boğazda asılan bayrağı süreklileştirmesi lazım” şeklinde konuştu.

“İÇİMİZDE GÜÇLÜ OLMAMIZ GEREKİYOR”

Camia olarak bir arada güçlü olmaları gerektiğini belirten Doğan, “Biz hocamızla 3.5 yıldır çok özel başarılar yaşadık. Ciddi emekler verdik. Her zaman bir bütün halinde hareket ettik. Ben onun aklından geçeni, o da benim aklımdan geçeni bilir. Bizim içimizde güçlü, birlikte olmamız lazım. Trabzonspor’un vizyonunun bu olması lazım. Sürekli bir başarı hedefliyorsa ki öyle olmak zorunda birlikte olmak zorundayız. Biz gönülden birlikteyiz” diye konuştu.

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“ANLAŞTIĞIMIZ OYUNCULAR VAR”

Yeni sezon öncesinde anlaşmaya vardıkları oyuncuların bulunduğunu söyleyen Başkan Doğan, “Şampiyonluk sürecine giden yol belli. Önce en önemli konu ekonomik anlamda doğru olmak. Benim de içinde olduğum bir önceki sezon devam ederken kimleri alacağımızı belirleyip görüşmelere başlamıştık. Çok daha önce anlaşılan oyuncuları sezon sonunda açıkladık. Aldığınızın parasını ödeyebilmek önemli. Herkes bu işi profesyonel olarak yapıyor. Bu işin ekonomik yapılanmasını, birlikteliği sağlamıştık. Tribünlerle hücum, savunma yaparak başardık. Tüm dünyada unutulmayacak bir şampiyonluk yaşadık. Yeniden yola çıktık. 3 aydır transfer süreçlerini yürütüyoruz. Hocamız değerlendiriyor, ekonomik kısmı biz değerlendiriyoruz. Anlaştığımız futbolcular var. Biz yeni sezona taraftarlarımıza şampiyonluk sevincini yeniden yaşatmak için her türlü hazırlığımızı yapıyoruz. Hoca ayrı, biz ayrı hazırlıyoruz. Tek amacımız şampiyonluk, boğazda bayrağımızın yeniden dalgalanması” şeklinde konuştu.

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“EKONOMİK SORUNLARDAN TRABZONSPOR’U ÇIKARTMAMIZ LAZIM”

Altyapı ve ekonomiye çok önem verdiğini belirten Ertuğrul Doğan, “Gelebileceğim en şerefli görevdeyim. Bunun pek çok sorumluluğu var. Taraftarın ne istediğini çok net şekilde biliyorum. Neye kızdıklarını biliyorum. Ben de aynı şeyleri düşünüyorum. Şehir; güzel futbol ve şampiyonluk istiyor. Şampiyonluktan başka bir şeyin de mutlu edemeyeceği bir yerdeyiz. Ancak mevcut durumda 3’üncülük ve kupa ile ilgili mücadelemiz devam ediyor. Bazı şeyler istemekle olmuyor. Gönüllerin şampiyonu değil, o kupanın şehre gelmesi lazım. Bunlar içinde belli yapılanmalar yapılması lazım. Başta ekonomi. 2, 3 senede battık mı çıktı mı diye konuşulmaması lazım. Göreve geldikten sonra 140 milyon Euro’yu bulan bir ödeme yapılmış. Borcumuz 4.5 milyar seviyesinde. Bunlar ödenmese ne olacaktı. Ekonomik sorunlarından Trabzonspor’u çıkartmamız lazım. Altyapıda çok önemli çalışmalar yapılıyor. Benim de en çok değer verdiğim yer, ekonomi ve altyapı. Bunların hepsini sağlarsak sürdürülebilir başarıyı yakalarız.

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“BU BORCU KAPATMAYA TALİBİM”

Trabzonspor’un borcunu kapatmaya talip olduğunun altını çizen Doğan, “Zamana ve desteğe ihtiyacımız var. Benim maddi desteğe ihtiyacım yok. Manevi destek istiyorum. Tabii ki transfer konuşacağız ama altyapıyı, ekonomik yapıyı konuşmamız lazım. İşi en zor olan yönetim biziz. Ben bu borcu kapatmaya talibim. İlerde gururla biz başka bir şey başardık diyebilmeliyiz. Hocamızla, oyuncularımızla, taraftarımızın desteğiyle, basının desteğiyle zirveye oynayan bir takım yaratmak istiyoruz” dedi.

“140 MİLYON EURO’LUK ÖDEMENİN 120 MİLYON EURO’SU KARŞILIKSIZ OLARAK YAPILDI”

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Ekonomik anlamda ciddi projeler yaptıklarını ve bunların sonuna geldiklerini ifade eden Doğan, şu ifadeleri kullandı:

“Bir geçiş dönemi yaşıyoruz. Geldiğimiz günden beri çok önemli işler yaptık. 140 milyon Euro’nun 120 milyon Euro’sunun ödemesi karşılıksız olarak yapıldı. Ekonomi ile ilgili çok ciddi 3 proje için çalışıyoruz. Bunların 2’sinde sona gelmiş vaziyetteyiz. Bu farklı bir mücadele. Camianın ve taraftarın iyi anlaması lazım. Trabzonspor’un gelirlerini topladığınız zaman 15 milyon Euro gibi bir rakam. Yani her yıl toplanması gereken 45, 50 milyon Euro var. Bu düşünülerek hareket edilmesi gereken bir durum. Kapatırsın 2, 3 yıl sonra aynı borçla karşılaşabilirsiniz. Bunlar bugünden yarına çözülecek işler değil. Ancak bunları çözebileceğimi gösterdiğimi düşünüyorum. Hedefimiz tabii ki şampiyonluk. Ciddi gelire ihtiyacımız var. Yönetim kurulu bunu planlıyor.”

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“HİÇBİR KULÜP KONUŞMAZKEN TFF’Yİ 5 KEZ İSTİFAYA DAVET ETTİK”

Kulüp olarak bir süredir TFF’yi istifaya davet ettiklerine dikkat çeken Ertuğrul Doğan, “Trabzonspor, aralık ayından itibaren hiçbir kulüp bunu konuşmazken TFF'yi 5 kez ayrı ayrı istifaya davet etmiştik. Bu işi yapabildiklerini düşünmüyorum. Hala da aynı yerdeyiz. Bizim talebimiz kongreye gidilmesi ya da bırakılmasıydı. Şu an 18 Temmuz’u bekliyoruz. Adayların kim olacağını, görüşlerini bilmediğimiz için bir yorum yapmayacağım. Trabzonspor’un beklentisi yerine gelmiştir. Bizim de maçtan sonra canımız yandığı için üst perdeden anlattığımız şeyler oluyor. Türk futbolunda adalet olmadığını her yerde söylüyoruz. İstanbul kulüplerinin üstüne kurgulanmış bir sistemle mücadele ettiğimiz açık ve net. Hem kendi adımıza hem de tüm Anadolu kulüpleri adına çok daha güçlü bir dönem yaşayacağız. Seçimle alakalı net duruşumuzun sebeplerinden birisi bu. Trabzonspor’un kafasındaki tek gerçek çıkarlarını korumak ve Anadolu kulüplerine çıkabildiği kadar sahip çıkmak. Federasyonu bunu yapamadığı için istifaya davet ettik. Aynı duruşumuz devam ediyor. Trabzonspor ve Anadolu kulüplerinin ciddi rol aldığı yeni bir federasyonla, yeni bir süreç yaşayacağımızı ümit ediyoruz. Kulübümüz ve doğrular için yapabileceğimiz yapacağız ama Türk futbolunda adaletin olmadığını söyleyebiliriz” diye konuştu.

“HAKEM CAMİASININ GÜVENİLİRLİĞİ KONUSUNDA TÜM KULÜPLERİMİZİN AKLINDA BİR SIKINTI OLDUĞU NET”

Yabancı VAR’ın yanı sıra yabancı orta hakemin de mantıklı olduğunu ifade eden Doğan, şöyle konuştu:

“Şunu net söyleyebilirim. Gerçekten hakem camiasının güvenilirliği konusunda tüm kulüplerimizin aklında bir sıkıntı olduğu net. Trabzonspor’un başına da VAR’da akla hayale gelmeyecek şeyler geldi. VAR niye geldi, bu kadar maliyet niye yapıldı. Orta hakemler bazen açı anlamda göremeyebiliyor ya da kaçırabiliyor. Hata herkes yapabilir ama VAR’ın başında olan birisinin görüntüyü defalarda oynatıp, başka karar veriyor olması mantıklı gelmiyor. Yabancı VAR mantıklı, yabancı orta hakem de mantıklı. Bunlar Avrupa’da uygulanan şeyler. Sonuçta insanların şu psikolojiden çıkması gerekiyor. Bunu tüm taraftarlar için söylüyorum. Kafada bir soru işareti olması sporun ruhuna aykırı. Tüm kulüpler için konuşuyorum. Trabzonspor’un kendisi için ekstra bir talebi olamaz. Benim de rakiplerimin de aleyhine böyle kararlar verilmesini doğru bulmuyorum. Trabzonspor, gelişime götürecek her şeyin yanında olur.”

Trabzonspor’un Kartal’da aldığı yeri 29 yıl önce edindiğini söyleyen Doğan, “Trabzonspor bu mülke sayın cumhurbaşkanımızın belediye başkanıı olduğu dönemde almış. 20 yıldır bunun dışında aldığı mülk yoktur. Hiç destek alamadık diyen İstanbul kulüplerimizin aldığı şeyler var. Kime destek verilmiyor bu anlamda bunu söylemek zorundayım. Özellikle İstanbul’da tesis kazandırmak söz konusu" dedi.

“MENDY İÇİN GELEN BİR TEKLİF YOK”

Mendy için kendilerine gelen bir teklif olmadığını ifade eden Başkan Doğan, “Mendy ile alakalı gelen bir teklif yok. Satma düşüncemiz yok. Yarışan bir takım yaratmak istiyoruz. Ciddi ve farklı bir teklif gelmedikçe düşüncemiz böyle. Başka oyunculara gelen teklifler var. Bunlar yıl sonunda değerlendirilecek sorular.”

“BU BORCU KONTROL ETMEK ZOR”

Yönetime geldikleri sırada en büyük sıkıntılarından birisinin sponsorluk olduğunu belirten Doğan, “Sadece harcama yapan ve bunun dışında belli başlı planlaması olmayan benim de hatalarımın olduğu bir süreçten geçtikten sonra böyle bir süreçle karşı karşıya kaldı. Trabzonspor’un bir kaosa sürüklenmemesi için göreve talip oldum. Düşmanımım bile yaşamasını isteyeceğim bir süreçten geçtik. Bunu açık açık zamanı geldiğinde konuşacağız. Çok çalıştık, uğraştık. Gelinen noktada 150 milyon Euro’ya yakın bir parayı kasaya soktuk. Bunlar olmasa ne olurdu? Buradan dersimizi iyi çıkartmamız lazım. Bu borcu kontrol etmek çok zor. Bu borcu blok halinde kapatabilecek projeler üstünde çalışmak, Trabzon yarışmak zorunda. Benim ve yönetimin görevi ikisini aynı anda yapmak” dedi.

“İSİM SÖYLEMEM DOĞRU OLMAZ”

Transfer konusunda isim vermesinin doğru olmayacağını söyleyen Doğan, şöyle konuştu:

“İsim söylemem doğru olmaz. Hızlı hareket etiğimizi söyleyebilirim. Gelecek gidecek planlarımız hoca tarafından yapıldı. Devam eden bir yarış var. Her gün konuşularak transfer yürütülüyor. Burada amacımız şampiyonluk sevincini taraftarımıza yaşatmak.”

“ONUACHU’NUN KULÜBÜYLE GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR”

Nijeryalı golcü Onuachu’nun takımda kalıp, kalmayacağıyla ilgili gelen bir soruya Doğan şöyle cevap verdi:

“Onuachu’nun kulübüyle görüşmeler sürüyor. Onlar bonservisle satmak istiyor. Bizimde öyle bir maliyetin altına girmemiz zor. Tekrardan kiralama yönünde bir durum olabilir.”

ABDULLAH AVCI: YAPTIKLARIMIZIN DAHA İYİSİNİ YAPMAK İÇİN BURADAYIZ

Huzurlu ve rahat bir ortamda çalıştıklarını ifade eden teknik direktör Abdullah Avcı, “10 Kasım 2020. Trabzon’a ayak bastığım gün. 3.5 yıl olmuş. Şirket yönetimi gibi ama aynı zamanda duygusunun içinde olduğu bu ortamı bize yarattığı için başkana teşekkür ediyorum. Huzurlu ve rahat çalışıyoruz. Taraftar gibi ama aynı zamanda ciddi şekilde başkan konumda. Ben buraya tekrar gelirken Trabzonspor büyük marka ama Ertuğrul Doğan aradığı zaman koşulsuz geldim. Daha önce yaptıklarımızın daha iyisini yapmak için buradayız" dedi.

“ÖNÜMÜZDEKİ SENELERDE BU PUANLARIN OLACAĞINI DÜŞÜNMÜYORUM”

Ligdeki puan skalasını sağlıklı bulmadığını belirten Avcı, “Önümüzdeki senelerde bu puanların olacağını düşünmüyorum. Şampiyonluk herkesin istediği bir şey ama sürdürülebilir olmak yarışmak önemli. Trabzonspor’un her zaman sonuna kadar yarışta olması gerekiyor. Bu oyun, organizasyon oyununa döndü. Bunun içine yetenekli oyuncular eklersen yarışabilirsin. Uzun vadede planları doğru yapmak gerekiyor. Bugün 16, 17 takımı geçmek de başarıdır. Oyunu geliştirmek de başarıdır. Dalgalanma yaşamadan, süreklilik oluşturmak için çalışıyorum. Trabzonspor tabii ki şampiyonluğa oynayacaktır. Bazen yarıştan kopmuş, bazen uzaklaşmıştır ama hep yarışmıştır. Trabzon verimli bir toprak. Başkandan rica ettim 1.5 sene önce. Akademimiz, firmalar tarafından denetleniyor. Avrupa’da da yarışacak bir Trabzonspor oluşturmak için bu önemli. Biz yatırım yapıp, ekeceğiz. Trabzon bunun sonunda yarışabilir takım kimliğini her zaman koruyacak” ifadelerini kullandı.

“TRANSFER KONUSUNDA GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR”

Transfer çalışmalarının devam ettiğini belirten Avcı, “Başkan transfer konusunda benden daha hızlı. 6 ay önce geldiğimde takımın organizasyonu yeniden oturtmak, ulaşabilir olarak koyduğumuz hedeflerimizden kupayı müzemize götürmek istiyoruz. Bugün üçüncülük ve Avrupa kupalarında sahne almanın ekonomik olarak katkı almak gibi önemleri var. Yoğun şekilde çalışıyoruz. Görüşmeler sürüyor. Herkes Trabzonspor’un nasıl olduğunu biliyor. Net, güzel geri bildirimler alıyoruz. Genç oyuncu da olacak. Yatırımlık oyuncu da olacak. Oyun felsefesini oturtuyoruz. Bunu daha hızlı agresif yapacak bir takım oluşturmaya çalışıyoruz. Ben taraftardan bizi yalnız bırakmamalarını rica ediyorum. Biz duygularımızı dengelemek zorundayız. Taraftar bizimle olmayınca 1 oyuncu eksik oynuyormuşuz gibi oluyor. Yarışan ve üreten bir takım olmak zorundayız” dedi.

“BAŞKAN EKONOMİDEN BAHSEDİYOR AMA BUNU TAKIMA YANSITMIYOR”

Trabzonspor’un her zaman önemli oyuncular çıkarttığını ifade eden Avcı, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Başkan ekonomiden bahsediyor ama bunu takıma yansıtmıyor. Şampiyonluk sezonunda da elini taşın altına koymuştur. Trabzonspor’dan çok önemli oyuncular çıktı. Ali Kemal, Fatih Tekke, Hami Mandıralı, Gökdeniz Karadeniz gibi isimler hepsi transfer olmuş. Toprağı dizayn etmeye çalışıyoruz. Sadece fiziksel değil, kariyer planlamasına kadar daha iyi şekilde vermek gerekiyor. İlk antrenmana çıktığımda Ahmetcan’ı tanımıyordum. Baktım buranın yüzü olması lazım dedim. Ahmetcan’a formayı ben vermedim, o aldı. 9.5 milyon Euro’ya Ajax’a gitti. Avrupa’nın en iyi akademisine sahip olan takım, Trabzonspor akademisinden oyuncu aldı. Şampiyonluk senesinde akademiden 6 tane oyuncu vardı. Biz bunu daha iyi hale getirmeye çalışıyoruz. Daha fazla sabır istiyorum taraftarımızdan. 1 dakikada çok seviyor, 1 dakika çok eleştiriyoruz.”

“BASKILI, HIZLI BİR TAKIM OLUŞTURMAYA ÇALIŞIYORUZ”

Baskılı ve hızlı oynayan bir takım oluşturmak için çalıştıklarını belirten Abdullah Avcı, “Başkan hızlı hareket ediyor. Detaylı çalışıyoruz. Doğru oyuncuyu bulmaya çalışıyoruz. Ocak ayında 9 maç oynadık. 5 oyuncu transfer oldu. Şampiyonlukta katkısı olan 2 oyuncumuz ayrıldı. Sakatlarımız oldu. Ben bir gün dahi bu durumdan bahsetmedim. 4 galibiyet aldık üst üste o dönemde. Biz kulübü borçlandırmamak adına bir oyuncu aldık. Gelen oyuncularla birlikte o oyunun değişeceğini biliyorduk. 7, 8 oyuncu yokken bile şikayet etmedim. Daha baskılı hızlı bir takım oluşturmaya çalışıyoruz. Detaylı şekilde transfer için çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

“AVRUPA’YI YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ”

Avrupa futbolunu yakından takip ettiğini söyleyen Avcı, şöyle konuştu:

“Avrupa’yı yakından takip ediyoruz. Özellikle Premier Lig’i. Manchester City’i, Liverpool’u, Arsenal’i. Inter farklı bir oyun oynuyor. Bunların nasıl oynanması gerektiğini oyuncu profilleri belirliyor. Biz, şehrimizin çok kabul etmediği pas oyununu oynamaya devam edeceğiz. Topu devamlı havada dolaştırıp, top kayıplarının çok olduğu bir oyun olmayacak. Örneği bu sene Leverkusen önemli işler yaptı.”

“ORSIC BİZİMLE DEVAM EDECEK”

Geçtiğimiz sezon başında transfer edilen ve sezon başı kampında yaşadığı sakatlık nedeniyle takımdan ayrı kalan Orsic ile ilgili de konuşan Avcı, “Orsic geçen sene transfer edildi. Kulübün yaptığı yatırımlardan bir tanesi. Talihsiz bir sakatlık yaşadı. Çok iyi çalışıyor. Antrenman verileri çok iyi. Önümüzdeki süreçte bizimle devam edecek” dedi.

Fransız orta saha oyuncusu Batista Mendy’nin sık sık stoperde görev yapmasıyla ilgili gelen bir soru üzerine Avcı şöyle konuştu:

“Trabzonspor’un kaybettiği maçlarda Mendy orta sahada oynuyordu. Kazandığı maçlarda da stoperdeydi. Her yerin orijinaliyle oynamaktan yanayım ancak geçiş döneminde kullanıyorum. Bir oyuncu 4-5 yerde oynayınca her mevkisi net şekilde gelişmiyor.”