Ertaç Özbir maç sonu Fırat Aydınus'tan özür diledi

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor kalecisi Ertaç Özbir, topa vuruşu sonrası yanlışlıkla isabet ettirdiği Fırat Aydınus'tan özür diledi.
Ertaç Özbir, Trabzon'da oynanan maçın son anların degajını yanlışlıkla hakem Aydınus'un kafasına isabet ettirdi.
Maçın bitiş düdüğünün ardından Aydınus'un yanına giden Ertaç, sarılarak özür diledi.
Fırat Aydınus'un gülümsediği anlar yayıncı kuruluş kameralarına yansırken ortaya güzel görüntüler çıktı.
📽️ Ertaç Özbir, Fırat Aydınus'tan özür diledi
Yeni Malatyaspor kalecisi Ertaç Özbir, Fırat Aydınus'a isabet eden degajın ardından özür diledi.pic.twitter.com/rpPTe88uO7
📽️ Ertaç Özbir, Fırat Aydınus'tan özür diledi