Ertaç Özbir Beşitkaş atağını kesti, forvete çıktı!

Süper Lig'de Beşitkaş'ın Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup ettiği karşılaşmanın 90+2. dakikasında ilginç bir pozisyon yaşandı.

Maçın uzatma dakikalarında Beşiktaş, 5 kişiyle kontra atağa çıkarken Yeni Malatyaspor kalecisi Ertaç Özbir, iyi bir zamanlamayla çıktı ve Larin'den önce topa dokundu.

60 METRE TOP SÜRDÜ, HÜCUMU ŞEKİLLENDİRDİ

Beşiktaş atağını kesen Ertaç Özbir, ardından topla birlikte Beşiktaş yarı sahasını geçti. 60 metre koşan ve takımının hücumunu şekillendiren Yeni Malatyaspor kalecisi, ardından pasını Adem Büyük'e çıkarttı.

Adem'e verdiği pasın ardından tekrar pas alabilmek için biraz bekleyen Ertaç Özbir, ardından kalesine doğru koştu.

ERTAÇ SAYESİNDE POZİSYONA GİRİLDİ

Ertaç Özbir sayesinde başlayan atakta Yeni Malatyaspor korner kazanırken maçın son anında böylece bir pozisyon daha yakalamış oldu.

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