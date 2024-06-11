×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL EURO 2024 PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriBasketbol Haberleri

Errick McCollum ve Vitto Brown, Pınar Karşıyaka'da kalıyor

Güncelleme Tarihi:

#Pınar Karşıyaka#Errick Mccollum#Vitto Brown
Errick McCollum ve Vitto Brown, Pınar Karşıyakada kalıyor
Oluşturulma Tarihi: Haziran 11, 2024 11:11

Pınar Karşıyaka’da geçtiğimiz sezon oynayan yabancı oyunlardan sadece Errick McCollum ve Vitto Brown’un takımda kalacağı öğrenildi.

Haberin Devamı

Basketbol Süper Ligi’nde normal sezonu 4. sırada tamamlayan Pınar Karşıyaka, kadro yapılandırma çalışmalarına devam ediyor.

İlk olarak 21 yaşındaki pivot oyuncu Furkan Haltalı’ya veda eden yeşil-kırmızılılar, birçok oyuncusu ile de yollarını ayırmayı planlıyor.

İzmir ekibinde, yabancı oyunculardan ise sadece Errick McCollum ve Vitto Brown’un takımda kalacağı öğrenildi. Oyuncuların da bu duruma sıcak baktığı ve yeni sezonda yeşil-kırmızılı formayı giymek istediği ifade edildi.

Gözden KaçmasınFurkan Haltalı, Bahçeşehir Koleji ile anlaştıFurkan Haltalı, Bahçeşehir Koleji ile anlaştıHaberi görüntüle

Bu sezon Pınar Karşıyaka formasıyla tüm kulvarlarda 49 maça çıkan Errick McCollum, maç başına 26,1 dakika süre alırken; 18,4 sayı, 5,5 asist ve 2,9 ribaund ortalamalarını tutturdu.

53 maça çıkan Vitto Brown ise maç başına 30,2 dakika süre alırken; 13,6 sayı, 1,3 asist ve 4,5 ribaund ortalamalarını yakaladı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Pınar Karşıyaka#Errick Mccollum#Vitto Brown

BAKMADAN GEÇME!