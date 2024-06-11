Errick McCollum ve Vitto Brown, Pınar Karşıyaka'da kalıyor

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Basketbol Süper Ligi’nde normal sezonu 4. sırada tamamlayan Pınar Karşıyaka, kadro yapılandırma çalışmalarına devam ediyor.

İlk olarak 21 yaşındaki pivot oyuncu Furkan Haltalı’ya veda eden yeşil-kırmızılılar, birçok oyuncusu ile de yollarını ayırmayı planlıyor.

İzmir ekibinde, yabancı oyunculardan ise sadece Errick McCollum ve Vitto Brown’un takımda kalacağı öğrenildi. Oyuncuların da bu duruma sıcak baktığı ve yeni sezonda yeşil-kırmızılı formayı giymek istediği ifade edildi.

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Bu sezon Pınar Karşıyaka formasıyla tüm kulvarlarda 49 maça çıkan Errick McCollum, maç başına 26,1 dakika süre alırken; 18,4 sayı, 5,5 asist ve 2,9 ribaund ortalamalarını tutturdu.

53 maça çıkan Vitto Brown ise maç başına 30,2 dakika süre alırken; 13,6 sayı, 1,3 asist ve 4,5 ribaund ortalamalarını yakaladı.