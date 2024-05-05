Erling Haaland 4 golle şov yaptı, City farklı kazandı

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İngiltere Premier Lig'in 36. haftasında Manchester City ile Wolverhampton karşı karşıya geldi.
Şampiyonluk mücadelesi veren Manchester City, Wolverhampton'ı 5-1 mağlup ederken galibiyet golleri 12 (penaltıdan), 35, 45+3 (penaltıdan) ve 54. dakikalarda Erling Haaland ile 85. dakikada Julian Alvarez attı.
Konuk ekibin tek golü ise 53. dakikada Hee-Chan Hwang'dan geldi.
Arsenal'ın 83 puanla liderlik koltuğunda oturduğu Premier Lig'de, maç eksiği bulunan Manchester City, 82 puanla ikinci sırada yer aldı.