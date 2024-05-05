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Erling Haaland 4 golle şov yaptı, City farklı kazandı

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#Premier Lig#Erling Haaland#Manchester City
Erling Haaland 4 golle şov yaptı, City farklı kazandı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 05, 2024 01:29

İngiltere Premier Leg'de 36. haftada oynanan maçta Manchester City, Erling Haaland'ın 4 golle yıldızlaştığı karşılaşmada Wolverhampton'ı 5-1 mağlup etti.

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İngiltere Premier Lig'in 36. haftasında Manchester City ile Wolverhampton karşı karşıya geldi.

Şampiyonluk mücadelesi veren Manchester City, Wolverhampton'ı 5-1 mağlup ederken galibiyet golleri 12 (penaltıdan), 35, 45+3 (penaltıdan) ve 54. dakikalarda Erling Haaland ile 85. dakikada Julian Alvarez attı.

Konuk ekibin tek golü ise 53. dakikada Hee-Chan Hwang'dan geldi.

Arsenal'ın 83 puanla liderlik koltuğunda oturduğu Premier Lig'de, maç eksiği bulunan Manchester City, 82 puanla ikinci sırada yer aldı.

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#Premier Lig#Erling Haaland#Manchester City

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