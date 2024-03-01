Ergin Ataman'lı Panathinaikos, Real Madrid'e ilk yenilgisini tattırdı! 11 yıl sonra...

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THY Euroleague 27. hafta maçında Real Madrid ile Panathinaikos karşı karşıya geldi. Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos, ikinci çeyrekte aldığı üstünlüğü maç sonuna kadar bırakmadı ve mücadeleyi 97-86 kazandı.

Panathinaikos 27. galibiyetini alırken Real Madrid ise 5. kez yenildi.

EVİNDE İLK KEZ KAYBETTİ

Ergin Ataman'ın takımına yenilen Real Madrid, bu sezon Euroleague'de evinde ilk yenilgisini aldı. İspanyol devi toplam 5 mağlubiyetle normal sezon liderliğini sürdürüyor. Panathinaikos ise 3. sırada bulunuyor.

LESSORT'TAN KARİYER REKORU

Panathinaikos'ta yıldız basketbolcu Mathias Lessort, 26 sayı ile kariyer rekorunu kırarken 7 ribaunt, 4 asist, 2 top çalma ve 1 blokla 33 verimlilik puanı topladı ve maçın yıldızı oldu.

MADRİD'DE 11 YIL SONRA İLK GALİBİYET

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Real Madrid'e bu sezon evinde ilk yenilgisini tattıran Panathinaikos, İspanyol ekibini deplasmanda 11 yıl sonra yenmeyi başardı. Maç sonrası Madrid'de otelin önünde bekleyen Panathinaikos taraftarları, Ergin Ataman için tezahürat yaptı. Deneyimli çalıştırıcı da taraftarları selamladı.

ATAMAN: UMARIM FİNALDE KARŞILAŞIRIZ

Zaferin ardından açıklamalarda bulunan Ergin Ataman; "İki haftadır milli takım arası yüzünden oyuncularımla görüşemiyordum, belki de bu ara onlara iyi gelmiştir. (gülerek) Umarım bu sezon Real Madrid ile finalde karşılaşırım, tıpkı iki yıl önce Belgrad'da olduğu gibi." dedi.