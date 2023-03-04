HÃ¼rriyet Arama×
E-bÃ¼ltenlerGÃ¼nlÃ¼k EgazeteÂ© Copyright 2023 HÃ¼rriyet Gazetecilik ve MatbaacÄ±lÄ±k A.ÅžKullanÄ±m KoÅŸullarÄ±,Gizlilik PolitikasÄ±,Ä°letiÅŸim iÃ§in bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduÄŸunuz taktirde kullanÄ±m koÅŸullarÄ±nÄ±ve gizlilik politikasÄ±nÄ± kabul etmiÅŸ olursunuz.
HÃ¼rriyet sondakika haber ios uygulamasÄ±HÃ¼rriyet sondakika haber android uygulamasÄ±
FUTBOL DÜNYA KUPASI PUAN DURUMU FÄ°KSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL YAZARLAR
HÃ¼rriyet Arama
HABERLERSpor Arena Haberleri

Enes Ünal ÅŸov yaptÄ±, Getafe kazandÄ±

GÃ¼ncelleme Tarihi:

#Getafe#Enes Ünal#Girona
Enes Ãœnal ÅŸov yaptÄ±, Getafe kazandÄ±
OluÅŸturulma Tarihi: Mart 04, 2023 19:20

Milli futbolcu Enes Ãœnalâ€™Ä±n forma giydiÄŸi Getafe, Gironaâ€™yÄ± 3-2 maÄŸlup etti.Â

Haberin DevamÄ±

Ä°spanya La Ligaâ€™nÄ±n 24â€™Ã¼ncÃ¼ haftasÄ±nda Getafe, sahasÄ±nda Gironaâ€™yÄ± konuk etti. Coliseum Alfonso Perez Stadyumuâ€™nda oynanan mÃ¼cadelede ev sahibi ekipte forma giyen milli futbolcu Enes Ãœnal, 2 golle takÄ±mÄ±nÄ±n galibiyetinde Ã¶nemli rol oynadÄ±.Â 

KarÅŸÄ±laÅŸmaya etkili baÅŸlayan Getafe, 2â€™nci dakikada Borja Mayoralâ€™Ä±n pasÄ±nda topla buluÅŸan Enes Ãœnal, meÅŸin yuvarlaÄŸÄ± aÄŸlara gÃ¶nderdi: 1-0. 14â€™Ã¼ncÃ¼ dakikada ev sahibi ekipte, kazanÄ±lan penaltÄ± atÄ±ÅŸÄ±nÄ± Enes Ãœnal kullandÄ±. Milli futbolcunun vuruÅŸunda top filelerle buluÅŸtu: 2-0. 43â€™Ã¼ncÃ¼ dakikada Getafe skoru 3-0 yaptÄ±. Munir El Haddadiâ€™nin pasÄ±nda topla buluÅŸan Borja Mayoral, takÄ±mÄ±nÄ±n 3â€™Ã¼ncÃ¼ golÃ¼nÃ¼ kaydetti. Rakip ekip Gironaâ€™nÄ±n gollerini ise 54â€™Ã¼ncÃ¼ dakikada Valentin Castellano ile 80â€™inci dakikada Miguel Gutierrez attÄ±.

ENES ÃœNAL 10 GOLE ULAÅžTI

Ä°spanya La Ligaâ€™nÄ±n 24â€™Ã¼ncÃ¼ haftasÄ±nda Gironaâ€™yÄ± konuk eden Getafeâ€™de forma giyen Enes Ãœnal, fileleri 2 kez havalandÄ±rÄ±rken gol sayÄ±sÄ±na 10â€™a yÃ¼kseltti.

Haberin DevamÄ±

Haberle ilgili daha fazlasÄ±:
#Getafe#Enes Ünal#Girona

BAKMADAN GEÇME!

DÃ¼nyada gÃ¼ndem 15 dakikalÄ±k ÅŸehirler | Okuldan alÄ±ÅŸveriÅŸe tÃ¼m ihtiyaÃ§lar yÃ¼rÃ¼me mesafesinde... Peki protestolarÄ±n ve tepkilerin nedeni ne

Dünyada gündem 15 dakikalÄ±k ÅŸehirler | Okuldan alÄ±ÅŸveriÅŸe tüm ihtiyaçlar yürüme mesafesinde... Peki protestolarÄ±n ve tepkilerin nedeni ne?

#15 DakikalÄ±k Åžehirler
Erken uyarÄ± sistemi deprem Ã¶ncesinde zaman kazandÄ±rabilir mi Ä°kincil riskler Ã¶nlenebilir

Erken uyarÄ± sistemi deprem öncesinde zaman kazandÄ±rabilir mi? 'Ä°kincil riskler önlenebilir'

#Deprem
Son dakika: EYTâ€™liler dikkat EYT baÅŸvuru ekranÄ± aÃ§Ä±ldÄ±... e-Devlet emeklilik iÅŸlemleri nasÄ±l baÅŸlatÄ±lÄ±yor Hangi belgeler gerekiyorÂ Ä°ÅŸteÂ detaylar

Son dakika: EYTâ€™liler dikkat! EYT baÅŸvuru ekranÄ± açÄ±ldÄ±... e-Devlet emeklilik iÅŸlemleri nasÄ±l baÅŸlatÄ±lÄ±yor? Hangi belgeler gerekiyor? Ä°ÅŸte detaylar

#EYT