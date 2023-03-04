Enes Ãœnal ÅŸov yaptÄ±, Getafe kazandÄ±

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Ä°spanya La Ligaâ€™nÄ±n 24â€™Ã¼ncÃ¼ haftasÄ±nda Getafe, sahasÄ±nda Gironaâ€™yÄ± konuk etti. Coliseum Alfonso Perez Stadyumuâ€™nda oynanan mÃ¼cadelede ev sahibi ekipte forma giyen milli futbolcu Enes Ãœnal, 2 golle takÄ±mÄ±nÄ±n galibiyetinde Ã¶nemli rol oynadÄ±.Â



KarÅŸÄ±laÅŸmaya etkili baÅŸlayan Getafe, 2â€™nci dakikada Borja Mayoralâ€™Ä±n pasÄ±nda topla buluÅŸan Enes Ãœnal, meÅŸin yuvarlaÄŸÄ± aÄŸlara gÃ¶nderdi: 1-0. 14â€™Ã¼ncÃ¼ dakikada ev sahibi ekipte, kazanÄ±lan penaltÄ± atÄ±ÅŸÄ±nÄ± Enes Ãœnal kullandÄ±. Milli futbolcunun vuruÅŸunda top filelerle buluÅŸtu: 2-0. 43â€™Ã¼ncÃ¼ dakikada Getafe skoru 3-0 yaptÄ±. Munir El Haddadiâ€™nin pasÄ±nda topla buluÅŸan Borja Mayoral, takÄ±mÄ±nÄ±n 3â€™Ã¼ncÃ¼ golÃ¼nÃ¼ kaydetti. Rakip ekip Gironaâ€™nÄ±n gollerini ise 54â€™Ã¼ncÃ¼ dakikada Valentin Castellano ile 80â€™inci dakikada Miguel Gutierrez attÄ±.



ENES ÃœNAL 10 GOLE ULAÅžTI



Ä°spanya La Ligaâ€™nÄ±n 24â€™Ã¼ncÃ¼ haftasÄ±nda Gironaâ€™yÄ± konuk eden Getafeâ€™de forma giyen Enes Ãœnal, fileleri 2 kez havalandÄ±rÄ±rken gol sayÄ±sÄ±na 10â€™a yÃ¼kseltti.

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