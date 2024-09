Elif Karaarslan: VAR sistemi faydalı ama seyir zevkini düşürüyor | Futbol kadınlara çok yakışıyor

Haberin Devamı

Futbol hakemi ve sosyal medya fenomeni Elif Karaarslan, Spor Arena’ya özel açıklamalarda bulundu.

Genç hakem, VAR sistemi hakkındaki görüşlerini paylaşırken futbolun hayatındaki yerine dair samimi açıklamalarda bulundu.

-Eskiden lisanslı olarak futbol oynadığınız ve yaşadığınız sakatlığın ardından hakemliğe geçiş yaptığınız biliniyor. Bu bağlamdan yola çıkarak size şu soruyu sormak istiyorum: Futbol sizin için ne anlam ifade ediyor?

Futbol benim için bir spordan çok daha fazlası. Hayatımın en zor ve en mutlu anlarını biriktirdiğim yer. Şu anki Elif’i, “Elif” yapan unsurlardan belki de en önemlisi. Futbolu sadece basit bir spor olarak görenler elbet vardır. Fakat futbolun bana yaşattığı duygulardan sonra benim bunu düşünebilmem mümkün değil.

-Beşiktaş’ta geçirdiğiniz günleri biraz anlatır mısınız?

Haberin Devamı

Beşiktaş iyi bir tarihi olan, sosyal olaylara duyarlı ve çok değerli bir kulüp. Beşiktaş’ta futbol oynadığım dönemler taraftar grubunun takımlarına olan bağlılıkları dikkatimi çekmişti. Beşiktaş’ı ilgilendiren her şeye ve herkese çok dikkat ediyorlardı. Maçlara çıktığınızda size hissettirdikleri destek insana “gerçek bir futbol kulübündeyim” dedirtiyordu.

-TFF’deki lisans kaydınıza göre sizin aktif hakemliğe başlama yılınız 2018. Türkiye’de Kadınlar Süper Ligi’nin 2021’de kurulduğunu göz önüne alırsak erkeklerin bu kadar egemen olduğu futbol dünyasında kadın bir hakem olarak ne hissettiniz? Bunun zorlukları nelerdi?

Hissettiğim duygu daha çok sorumluluk duygusu oldu. Saha içerisinde kadın olmanın bir zorluğunu yaşamadım. Çünkü futbolun içinden geliyorum, sahada oynanan oyunu okuyabiliyorum. Futbolun içinden gelmiş olmanın avantajını her zaman yaşadım. Taraftarlardan çok güzel tepkilerle karşılaştım. Desteklediler ve hareketlerine sahada bir kadın olduğu için çok daha fazla dikkat ettiler. Futbolcular da aynısını yaptı. Sorunu dışarıda, kapalı kapılar ardında yaşıyorsun.

Haberin Devamı

- Bir kadın hakem olarak oyuncular, teknik direktörler ve taraftarlar tarafından nasıl karşılanıyorsunuz? Kadın hakem olmanın getirdiği toplumsal algılarla nasıl başa çıkıyorsunuz?

Bahsettiğim gibi çok olumlu ve yapıcı tavırlarla karşılaşıyorum genel olarak. Aksini düşünenlere cevabı sahada işimizi yapmaya devam ederek verebileceğimizi düşünüyorum. İşimizi iyi ve titizlikle yaparak.

-VAR sistemi futbolseverler tarafından oyunu yavaşlattığı iddia edilerek sık sık eleştiriliyor. Siz bir hakem olarak bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz?

VAR sisteminin faydalı olduğunu düşünüyorum. Örneğin ofsayt pozisyonları incelenirken çok net kararlar verilebiliyor. Fakat ben de bu sistemin oyunu yavaşlatıp futbolun seyir zevkini olumsuz yönde etkilediğini düşünüyorum. Çünkü oyunun sık durduğu zamanlar olabiliyor ve futbol hatalarıyla da güzel.

Haberin Devamı

-Futbol dünyasına katılım sağlamak isteyen genç kızlara tavsiyeleriniz neler?

Futbolun içinde olmalarını sonsuz destekliyorum. Çünkü gelişmekte olan ve gelişecek bir alan. Kadınlara da çok yakışıyor. Benim bu noktada verebileceğim en büyük tavsiye eğitimlerine her zaman özen göstermeleri olur. Sporla uğraşmak kesinlikle çok değerli bir uğraş fakat bunun yanı sıra eğitim hayatları kesinlikle çok değerli. Türkiye’de kadın futbolu her geçen gün büyüyor, bu bir avantaj. Fakat futbol bire bir temasın çok fazla olduğu bir spor, bu da sakatlıkları beraberinde getiriyor. Oluşabilecek her türlü şanssızlık karşısında eğitim hayatlarına gerekli olan yatırımı yapmalılar.

Haberin Devamı

- Hakemliği bir meslek olarak mı görüyorsunuz? Yoksa sizin için sadece bir hobi mi?

Hakemlik çok sevdiğim ve çok saygı duyduğum bir hobi benim için. Trendyol Süper Lig harici yapılan maçlarda hakemlik ücreti maalesef çok düşük. Bu sebeple de bir meslek değil. Şu an çok değerli bir finans kuruluşunda çalışıyorum.

- Kariyerini spora adayan birçok ismin akademik hayatından fedakarlık yapmak zorunda olduğunu görüyoruz. Fakat siz üniversitede bölümünüzü birinci olarak tamamlamışsınız. Hem spor hayatınızı hem de akademik hayatınızı birlikte nasıl sürdürdünüz. Bunun zorlukları nelerdi?

Benim hayatım eğitim, futbol ve iş üçgeninde ilerliyordu. İlk sırada her zaman eğitim vardı. Hafta içi üniversiteye gidiyordum. Hafta sonları sabah maç yönettikten sonra işe gidiyordum. Tek zorluğu çok yoruluyor olmamdı. Fakat genç yaşlarda sorumluluk almak ve çalışmak çok değerli. Yeter ki isteyin ve bunun için emek sarf edin.

Haberin Devamı

-Sosyal medyada bir futbol maçı sırasında şahsınız için yapılan tezahürat Türkiye gündemine oturdu. Bu video sayesinde ülkedeki tanınırlığınızı arttırdınız. Belki de bu genç kızların sizi idol olarak görmesini sağladı. Buradan yola çıkarak şu soruyu sormak istiyorum: Sosyal medyada gündeme oturan bu video sizin hayatınızda neleri değiştirdi?

Sosyal medyada zaten belli bir kitlem vardı, o videodan sonra sahip olduğum kitle büyüdü. Çok eğlenceli ve yaratıcı tepkilerle karşılaştık.

-Futbolda idol olarak gördüğünüz biri var mı?

Ben bir Zidane hayranıyım. Futbolda idol olarak gördüğüm tek spor insanı.

-Geçtiğimiz sezon bir futbol akademisinde antrenörlük yaptınız. Futbol dünyasında futbolcu, hakem ve antrenör olarak görev yapan biri olarak bu süreçlerde sizin için en değerli olan şey neydi?

Bu süreçte benim için en değerli olan şey birlikte çalıştığım çocukların hayatlarına dokunmak ve onların gelişimlerini görmek oldu. Aramızda oluşan duygusal bağ ve onların bana duydukları güven benim için çok kıymetliydi.