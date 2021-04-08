eFootball PES 2021 mobil 400 milyon indirmeyi aştı

eFootball PES marka elçisi Lionel Messi, bu başarıyı 7 Nisan saat 14.00’da resmi PES Twitter hesabından yayınlanacak bir röportajla kutlayacak.

Bu röportaj aynı zamanda sosyal medyadan #MessiChallenge etiketiyle düzenlenecek bir etkinliğe de temel oluşturacak.

Oyuncuların Messi’yle ilgili soruları cevaplayacağı etkinliğe 40 binden fazla kişinin katılması durumundaysa KONAMI, katılımcılara Lionel Messi’nin yer aldığı yepyeni bir Unutulmaz An Serisi (Iconic Moments Messi) hediye edecek.

Katılımcılara yardımcı olmak için soru-cevap etkinliğiyle ilgili bazı ipuçları gün içerisinde paylaşılacak.