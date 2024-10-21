Edin Visca dalya demeye hazırlanıyor

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Başakşehir'e Bosna Hersek ekibi Zeljeznicar'dan 2011-2012 sezonunda transfer olan ve burada 10,5 sezon geçiren 34 yaşındaki oyuncu, 2021-2022 sezonunun ara transfer döneminde 4,3 milyon avroya Trabzonspor'a katıldı.

Visca, 1 sezon TFF 1. Lig'de olmak üzere Başakşehir ve Trabzonspor formalarıyla Türkiye'de 14. sezonunu geçirerek istikrarlı oyuncuların da başında geliyor.

- Dalyaya hazırlanıyor

Yalnızca attığı değil attırdığı gollerle de forma giydiği takımların hücumdaki yükünü çeken Visca, Türkiye'de 383 Süper Lig maçında rakip fileleri 99 kez havalandırdı.

Trabzonsporlu futbolcu, eski takımı Başakşehir'de 310 lig maçında 85 kez rakip fileleri havalandırırken bordo-mavililerde de 73 maçta 14 gol kaydetti.

Bordo-mavili futbolcu, hafta sonunda Göztepe deplasmanında gol atması halinde ligde 100. golüne ulaşarak "Dalya" sevinci yaşayacak.

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- Başakşehir ve Trabzonspor dönemi

Başakşehir'e 21 yaşında transfer olan Visca, ilk olarak 2011-2012 sezonunda Süper Lig'de 36 karşılaşmada 5 gol attı. Bir sonraki sezonda 28 maçta forma giyen Visca, 3 gol kaydetti.

Visca, turuncu-lacivertli takımın 2014-2015 ve 2015-2016 sezonlarında Süper Lig'de 34 maçın 34'ünde ilk 11'de sahaya çıktı. 2014-2015 sezonunu 8 golle kapatan Bosna Hersekli oyuncu, 2015-2016 sezonunda ise 34 maçta 17 gol atarak kariyer rekorunu kırdı. 2016-2017 sezonunda da 34 maçta forma giyen Visca, 8 kez gol sevinci yaşadı.

2017-2018 sezonunda 33 maçta görev alan ve 9 gol atan Visca, 2018-2019 sezonunda 34 maçta 13, 2019-2020 sezonunda 33 maçta 13, 2020-2021 sezonunda 26 maçta 5 gol, takımdan ayrıldığı 2021-2022 sezonunda ise 18 maçta 4 gol kaydetti.

Ara transferde geldiği Trabzonspor'da da 2021-2022 sezonunda 18 maçta 5 gol atarak bu sezonu toplamda 36 maçta 9 gol ile tamamlayan Visca, bordo-mavililerde 2022-2023 sezonunda 13 karşılaşmada 2, 2023-2024 sezonunda 37 maçta 5 gol, bu sezon da 5 maçta 2 gol atmayı başardı.

- 2 şampiyonluk yaşadı

Edin Visca, Başakşehir'de 2019-2020, Trabzonspor formasıyla da 2021-2022'de şampiyonluk sevinci yaşadı.

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Visca, 2022-2023 sezonunda Trabzonspor ile Süper Kupa, 2013-2014'te de Başakşehir ile TFF 1. Lig şampiyonluğu elde etti.

- 1. Lig'de 2013-2014 sezonundaki 34 maçta da oynadı

Başakşehir'in TFF 1. Lig'de mücadele ettiği 2013-2014 sezonundaki performansıyla takımın yeniden Süper Lig'e yükselmesinde büyük pay sahibi olan Edin Visca, 34 maçın 34'ünde ilk 11'de sahaya çıktı.

Visca, kariyerinde bir alt ligdeki tek sezonunu 10 golle tamamladı.

Turuncu-lacivertli takımın 78 puan ile zirvede tamamladığı sezonda Visca kariyerinin ilk şampiyonluğunu yaşamıştı.

- Avrupa'da Başakşehir'in en golcü ismi olarak kayıtlara geçti

Edin Visca, RAMS Başakşehir adına Avrupa kupalarında en çok fileleri havalandıran oyuncu konumunda bulunuyor.

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Bosna Hersekli yıldız, turuncu-lacivertli formayla Avrupa kupalarında 14 kez gol sevinci yaşadı.

- Ligde en fazla asist yapan oyuncu

Edin Visca, Türkiye'de 115 asist ile en fazla asist yapan oyuncu konumunda bulunuyor.

Geçen sezon Galatasaray maçında yaptığı asist ile 108 asist yapan Fenerbahçeli Alex De Souza'yı geride bırakan Visca, lig maçlarında bu alanda zirveye oturdu.

- Centilmenliği ile de öne çıktı

Bosna Hersekli oyuncu, Türk futbolunda centilmenliği ile ön plana çıktı. Bordo-mavili futbolcu, Türkiye'de oynadığı 488 karşılaşmada sadece 2 kez kırmızı kart görme şanssızlığını yaşadı.

Süper Lig'de 2019-2020 sezonunda Başakşehir'in Galatasaray ile yaptığı karşılaşmada 2 sarı karttan kırmızı kartla oyun dışı kalan Visca, bu sezon da Trabzonspor'un Beşiktaş ile 5. haftada yaptığı karşılaşmanın 12. dakikasında aynı durumla karşı karşıya kaldı.

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- En şanssız dönemi 2022-2023 sezonu

Edin Visca, Trabzonspor'da sakatlıklar nedeniyle en şanssız dönemini 2022-2023 sezonunda geçirdi.

İlk olarak ligin 2. haftasında Atakaş Hatayspor ile oynanan maçta kolundan sakatlanan Trabzonsporlu oyuncu, ameliyat edilerek 11 hafta sahalardan uzak kaldı.

Ligin 15. haftasındaki Fenerbahçe maçında sahalara dönen Visca, bu kez 17. haftadaki Fatih Karagümrük karşılaşmasında sol omuz köprücük kemiği kırılınca bir kez daha ameliyat masasına yattı. 8 hafta forma giyemeyen bordo-mavili futbolcu, 29. haftada kas yaralanması nedeniyle 3 maç daha takımından ayrı kaldı.

Visca, söz konusu sezon sakatlıklar nedeniyle 13 lig maçında görev alıp 811 dakika sahada kalırken, bir sonraki sezon da 37 lig maçında görev alarak en istikrarlı dönemlerinden birini yaşadı.