Eczacıbaşı VitrA, Amerika Milli Takımı orta oyuncusu Chiaka Ogbogu'yu kadrosuna kattı

Kulüpten yapılan açıklamada, "Amerika Milli Takımı'nın yetenekli orta oyuncusuyla anlaştık. Takımımızın kurulumuna uygun bir özellikte olan Chiaka'dan önemli bir katkı bekliyoruz." denildi.

Orta oyuncu olarak görev yapan 188'lik Ogbogu, 1995 yılında Amerika'nın New Jersey eyaletinde doğdu.

2018 yılında Amerika Milli Takımı'na katılan Ogbogu, daha önce Il Bisonte Firenze, Chemik Police ve Imoco Volley Conegliano takımlarında oynadı.