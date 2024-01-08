Ebrar Karakurt kariyer rekoru kırdığı maçta galibiyeti 'Erik Dalı' oynayarak kutladı

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Ebrar Karakurt'un formasını giydiği Lokomotiv Kaliningrad, Rusya Süper Ligi'nde Moskova ile karşı karşıya geldi.

Lokomotiv Kaliningrad, Ebrar Karakurt'un kariyeri rekoru kırdığı maçı 3-1 kazanmayı başardı.

Müsabakada harika bir performans sergileyen Ebrar Karakurt, Moskova karşısında 40 sayıyla maçı tamamladı ve rekorunu geliştirdi. Ebrar Karakurt'un daha önceki rekoru 34 sayıydı.

Maçın ardından Lokomotiv Kaliningrad tribünlerinde Ebrar Karakurt için tezahüratlar yapılırken milli voleybolcu galibiyeti takım arkadaşlarıyla birlikte 'Erik Dalı' oynayarak kutladı.