Düzcespor - Bursaspor maçında olay! Polis müdahale etti

Haberin Devamı

TFF 3. Lig Düzce'de olaylı başladı. Süper Lig şampiyonluğu bulunan Bursaspor, deplasmanda Düzcespor'a konuk oldu. Mücadeleye 450 kontenjanlık taraftar ayrılırken, Düzce'ye yaklaşık 5 bin Bursaspor taraftarı geldi. Deplasman tribünü hınca hınç dolunca, stada giremeyen taraftarlar dışarda olay çıkarttı. Sahaya girmek için bariyerleri yıkmaya çalışan Bursaspor taraftarlarına polis ekipleri biber gazı ve tazyikli su ile müdahale etti. Bursaspor taraftarlarının polis ekiplerine taş ve yabancı maddeler attığı görüldü. Daha sonra yeşil-beyazlı taraftarlar otobüslerine bindirildi. Olaylarda bazı taraftarlar çeşitli yerlerinden yaralanırken, bölgeye gelen sağlık ekiplerince müdahale edildi.

Mücadelenin ikinci yarısı beklenmeksizin Bursaspor taraftarları tribünlerden çıkarıldı. Taraftarlar daha sonra güvenlik ekiplerince Düzce dışına çıkarıldı.

Haberin Devamı

BATALLA'LI BURSASPOR'DAN İLK GALİBİYET

Pablo Martin Batalla'nın ilk resmi maçında Bursaspor, deplasmanda Düzcespor'u 2-0 mağlup etti.

Hakemler: Berk Çekal, Erkan Akbak, Mevlüt Bozok

Düzcespor: Muhammet Özkan, Koray Baykara, Esencan Özdemir, Emirhan Yılmaz (Sercan Uslu dk. 69), Bilal Şeflek (Fatih Gök dk. 32), Emre Turan, Berkay Ekici, Abdurrahman Ayhanoğlu, Rıdvan Türker (Eray Pazar dk. 69), Aykut Civelek, Ergün Nazlı (Mehmet Refik Can dk. 56)

Bursaspor: Anıl Atağ, Abdullah Tazgel (Furkan Saki dk. 75), Taha Can Velioğlu, Ahmet İlhan Özek (Bora Yılmaz dk. 75), Muhammet Demir (Mücahit Can Akçay dk.45), İlhan Depe (Hamza Gür dk.74), Yiğitali Bayrak, Sedat Cengiz (Barış Dalkıran dk. 60), Eren Tunalı, Mehmet Yiğit, Musa Çağıran

Goller: Ahmet İlhan Özek (dk. 29 pen. ve dk. 53) (Bursaspor)

Sarı kartlar: Ergün Nazlı, Enescan Özdemir, Eray Pazar (Düzcespor), Abdullah Tezgel, İlhan Depe, Barış Dalkıran, Mehmet Yiğit, Anıl Atağ (Bursaspor)