Dursun Özbek'ten Fenerbahçe derbisi, Osimhen ve Icardi açıklaması: 'Kadıköy'e alıştık, bugünün konusu değil'

Haberin Devamı

Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan ve Şampiyonlar Ligi'nde ilk 4 maçta 9 puan toplayan Galatasaray'da başkan Dursun Özbek, gündemki konular hakkında açıklamalar yaptı.

Dursun Özbek, HT Spor'da katıldığı canlı yayında şu ifadeleri kullandı:

Galatasaray bugün başarılı bir kulüp olarak ifade ediliyorsa, bizim kulübün içindeki sevgi iklimini yeşertmemiz ve sürdürmemizden kaynaklanıyor. Geliştirdiğimiz projelerin örnek olabileceğini düşünüyorum. 2015-2016'da biz bunları anlatırken rakiplerimizden 'Galatasaray İnşaat, Galatasaray Emlak Şirketi' gibi yorumlar geldi. Gel gör ki, bugün herkes benzer projeleri yapma peşinde.

SEÇİME GİRECEĞİM

2026 Mayıs'ta seçime gireceğim. 2026 Mayıs ayında seçimimiz var. 3 seneden, 2 seneye indirdik seçim süresini. Ne kadar doğru yaptığımızı gördük. Diğer kulüpler de doğru olduğunu gördü ve bu süreyi indiriyorlar. Tesisleşme konusunda hedeflerim vardı. Bir kısmını yaptık. Galatasaray'ın faydasına olacak şeyin, projeleri başlatan kişinin koyduğu hedefleri bitirmesi olduğunu düşünüyorum.

Haberin Devamı

OKAN BURUK YORUMU

Okan Buruk, Galatasaray'da doğmuş. Onun kariyerini, daha ileriye taşıyacak Galatasaray'dan daha büyük bir takım var mı, endişem var. Benim gönlümden geçen; Okan Buruk kariyerini Galatasaray'da tamamlayabilir. Okan Buruk, Galatasaray dinamiklerini ve etik değerlerini çok iyi bilen biri. Ben Okan hocanın ağabeyi yaşındayım, aynı zamanda başkanıyım. Galatasaray'a hizmet etmek sevdasıyla yanan iki kişinin ilişkisi olarak düşünmemiz lazım. Takım bizim takımımız, biz başarıyı da paylaşıyoruz, kötü günleri de paylaşmak zorundayız. Benim şöyle bir yapım yok; şampiyonluklar benim, başarısızlık hocanın.

PROJELERİN DURUMLARI

Florya'da geri kalan 45 dönümlük arsanın Galatasaray'a kazandırılması; çünkü orada yapılacak projenin, bütünsel yapısı itibarıyla Galatasaray'a muazzam bir finansal getiri sağlayacaktı. Emlak Konuttan satın aldık. Galatasaray'ın tarihinin Florya'da yazılmış olması çok önemliydi. İnsanların Florya'ya bakış şekli çok farklı. Riva projesi iki sene içinde 200-250 milyon dolarlık bir fonu Galatasaray'ın kasasına koyacak. Yüzme, salon sporları başka yerde, basketbol başka yerde voleybol başka yerde... Bunların hepsinin bir yere toplanması hem de stadın bitişiğinde olması, Galatasaray'a yönetimi açısından hem de finansı sebebiyle de büyük destek verecek. Galatasaray'ın 550'ye yakın villası var. Tüm hızıyla devam ediyor. Bugünkü fiyatlarla 19 milyar TL hasılat yapması gerekiyor. Gözüken 9-10 milyon Tl gibi bir harcaması olacak inşaatın. 200-250 milyon dolar gibi bir fonu Galatasaray alacak.

Haberin Devamı

NBA AVRUPA PROJESİ

Bize ilettiklerine göre etkilendikleri 2 konu var. En önemlisi, 2025'te Yenikapı'da yağmur altında 1 milyon Galatasaray taraftarıyla şampiyonluk kutlamamız. En önemli faktör bu taraftar aidiyeti. İkincisi de başlattığımız basketbol salonu projesi. Bu projeye de destek vereceklerini söyleyerek bu daveti yapıyorlar.

EN SEVİNDİĞİM MAÇLARDAN BİRİ LIVERPOOL OLDU

Şampiyonlar Ligi denince Türkiye'de ilk akla gelen takım Galatasaray. En çok oynayan ve belli seviyede başarıları yakalayan kulüp Galatasaray. Bazen öyle noktaya geldi ki 'ligde şampiyonluk normal' diyorlar, ben demiyorum taraftarım diyor. Hedefimiz o... Galatasaray'ın hedeflerinden biri de müzesinde eksik olan Şampiyonlar Ligi kupası. En memnun olacağım şey; Şampiyonlar Ligi kupasını kazanmak. En heyecanla, kalbim çarpa çarpa seyrettiğim maç Liverpool maçı. Önemli bir takımla oynuyorsunuz. Galatasaray başkanıyım ama bir taraftar kimliğim de var. Maçın bittiği an, hayatımda en mutlu olduğum, en sevindiğim anlardan birisi oldu

DERBİ YORUMU

Haberin Devamı

Fenerbahçe'nin de performansı arttı. Biz Kadıköy'e alıştık. Derbiden başarılı sonuç alacağımıza dair endişem yok. Son 3-4 senedir iki takımın çekişmesi lige damga vurdu. Yine öyle güzel bir maç olacak.

OSIMHEN'İN SAKATLIĞI VE TRANSFER SÜRECİ

MR'ı burada çekildi. Tahminen 2 hafta gibi bir nekahet dönemi olacak. Bütün çabamız Fenerbahçe maçına yetişmesi Osimhen'in. Doktorlarımız o yönde çalışmalarını yapıyor. 30-40 milyon euro seviyesinde Galatasaray'da oynayacağını düşündüğümüz santrfor transfer edebilirdik. Şimdi Osimhen'i tanıyoruz. Bildiğimiz bir oyuncu. Ancak 30-40 milyon euro seviyesinde alacağımız oyuncu için net bir şey söyleyemeyiz. Dolayısıyla aradaki farka bakmaksızın Osimhen'i transfer ederek Galatasaray'ı kârlı çıkardık. Bonservisini kendi dönemimizde ödemek üzere yola çıktık. Bizden sonraki yönetime bırakmadık. Osimhen ayrıca çocukları Galatasaraylı yapmak için çok önemli bir kişilik. Icardi ile başladı bu sevgi. Belli bir kesimi, çocukları Galatasaraylı yaptı. Osimhen sevgisi de aynı şekilde. Osimhen'in taşıdığı 45 numara, önemli bir numara. Rakiplerimizden bazılarının 45 numaralı forma giymesinin sebebinin Osimhen sevgisinden kaynaklandığını düşünüyorum.

Haberin Devamı

ICARDI'NIN SÖZLEŞMESİ BUGÜNÜN İŞİ DEĞİL

Sözleşme konusu bugünün işi değil. Bugün için erken ve bizim devre arasına kadar zamanımız var. Icardi'nin sözleşmesi 2026'da bitiyor. Değerlendirmeyi o zaman hocamızla yapacağız.

BARIŞ ALPER'İ SATMAK İSTEMEDİK

Barış Alper için teklifler geldi ama biz Şampiyonlar Ligi kadrosunu kurmuştuk. Bu hedefe yürürken başarılı olan kadronun içindeki bir oyuncuyu satmak istemedik. Sadece eksiklerimizi tamamlamak istedik, o nedenle satışı gerçekleşmedi.

UĞURCAN ÇAKIR AÇIKLAMASI

Uğurcan Çakır, benim sezon başlamadan evvel beğendiğim ve Galatasaray kalesinin bir gün Uğurcan'a teslim edilmesi gerektiğini düşünen kişiyim. Son gün peşine düşmüşüz gibi bir algı var, öyle değil. Trabzon yetkilileriyle başından beri görüşüyorduk.

Haberin Devamı