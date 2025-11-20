Türkiye-Romanya eşleşmesi sonrası Popescu'dan ilginç yorum: Düşmanca bir karşılaşma beklemek zorundayız

Haberin Devamı

Bir dönem ülkemizde Galatasaray'da da forma giyen Gheorghe Popescu, 2026 FIFA Dünya Kupası play-off turundaki Türkiye-Romanya eşleşmesini yorumladı.

Popescu'nun kuraya ilişkin açıklaması şu şekilde oldu:

"Kötü bir kura. Bu tur bizim için Dünya Kupası'na katılım için final gibi. İstemediğimiz, muazzam bir şekilde büyüyen ve çok değerli oyunculara sahip bir takım. Dünya Kupası'na katılmak istiyorsak büyük takımlarla oynayıp onları yenmemiz gerekiyor. Türkiye'yi geçersek final kolay görünüyor. Orada oynayacağımız maçın önemine uygun bir atmosfer olacak.

Türk taraftarların bize diğer stadyumlarda nadiren görülen bir baskı uyguladığını biliyoruz. Orada oynadığımız zamanlar da dahil, aramızdaki ilişkiler ne olursa olsun, düşmanca bir karşılama beklemek zorundayız, hazırlıklı olmalıyız."