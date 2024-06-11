Haberin Devamı

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, kulübün gündemine dair TRT Spor'a açıklamalarda bulundu.

"Çok zorlu bir sezon geçti. Daha keyifli olabilirdi. Yarış iki takım arasında geçti. Küme düşme potası çok daha keyifliydi. Heyecan son dakikaya kadar sürdü. Bu kadar büyük puan farkı olması bence iyi değildi. İnşallah önümüzdeki sene daha çok kulübün katıldığı bir yarış olur. Biz zaten 24. şampiyonluğa kenetlenmiştik. Geçen sene bir takım vardı ve ona bir takviye yapıp şampiyonluğa ulaştık. Daha erken de şampiyon olabilirdi. Ama bazı parametreleri burada açıklamaya gerek yok. Hocama ve teknik heyete teşekkür ediyorum. Özellikle taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Önümüzdeki sezon bir tık daha yukarı çekeceğiz."

"STADIN KAPASİTESİNİ ARTIRMA DÜŞÜNCESİ HAKİM"

Haberin Devamı

"Geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde çok kötü oynamadık. Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde play-off oynayacağız. bu sezonki format biraz daha değişik olacak. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olması lazım. Onun için çalışmalarımızı yapıyoruz. İç saha maçlarımız çok talep görüyor. Stadın kapasitesini artırma düşüncesi hakim. Eğer Galatasaray Stadı 70 bin kişilik planlansaydı taraftarlar doldururdu. Galatasaray seyri güzel futbol oynadığı için talep artıyor. 230 tane locamız var yaklaşık, 70 tane de bekleme listesi var. Talep artıyor! Bu Galatasaray'ın seyredenleri memnun ettiğini gösteren bir olay. Bu bize de şevk veriyor. Öyle bir seviyeye geldik ki kombine satışlarını direk ben takip ediyorum. Bıraksak bir günde bitecek. Galatasaray'ı teşvik eden, bağıran, destek veren taraftara ihtiyaç var. Ona göre planlama yapıyoruz."

"TESADÜFİ BİR GOL YEDİK"

"Fenerbahçe maçında bunun etkisini gördük. 6 puan farkla maça çıktık. O takımın performansını etkiledi. Tesadüf bir gol yedik ve 1 hafta uzadı. Belki de uzaması iyi oldu. Galatasaray'da şampiyonluklar alışkanlık haline geldi. Ufacık çocuğa sorsan şampiyon Galatasaray olur der. 2023'te 23., 2024'te 24. şampiyonluk gelince ister istemez 2025'te de 25. şampiyonluğu istiyorsunuz."

"ERDEN TİMUR ELEŞTİRİLERDEN RAHATSIZ OLDU"

Haberin Devamı

"Erden kardeşimi göreve ben getirdim. Seçime girmedi, sportif AŞ. atamayla oluyor. Biz daha önce de çalışıyorduk. Ben başkanken 2016'da forma sponsorumuzdu. Galatasaray'la ilgisi Mustafa Cengiz döneminde de devam etti. Biz 2022'de seçilince tekrar çağırdım. Başarılı bir dönem geçirdik. İşi delege ettikten sonra o kişinin işine müdahale etmemize gerek yok. Galatasaray bir başkanlık sistemi. Başkan olarak sorumlu sizsiniz. Günün sonunda hesap başkana sorulur. Bu manada biz de Erden Timur'un başarılı olması için elimizden geleni yaptık. Ben kendisine devam etmesi gerektiğini söyledim. Bana işleriyle ilgili, ailevi bazı problemleri olduğu noktasında devam etmek istemediğini söyledi. Bu gönüllü yapılan bir iş. Saygı duydum. Bu dönemde bizimle olmayacak. Galatasaray'ın futbol aklı kim olacak? sorusuyla çok karşılaşıyorum. Erden Timur ile faaliyet unsurumuz farklıydı. Daha sonra futbolla ilgilenmesini rica ettim ve kabul etti. Bu sene ise olmayacağını söyledi. Buna alışmak lazım. Galatasaray başka kulüplere benzemiyor. Bizde eleştiri her zaman ön planda geliyor. Galatasaray bu şekilde büyümüş. Benim daha önceki dönemlerimi hatırlayın. Her türlü ağır eleştiriye maruz kaldık. Bu eleştirilerden dolayı Galatasaray'a küsmek son derece yanlış. Erden genç bir ve hassas bir kardeşim. O bu eleştirilerden rahatsız oldu. Ama eğer Galatasaray'a hizmet etmek istiyorsanız bu eleştirilere tahammüllü olmanız lazım."

Haberin Devamı

"FİKİR AYRILIĞI HER ZAMAN VARDIR"

"Fikir ayrılığı Galatasaray'da her zaman vardır. Herkesin aynı şeyi söylemesi normal bir şey olmaz. Fikir ayrılığının getirdiği pozitif şeyler de çoktur. Daha önceki başkanlık dönemlerimizde yaptığımız hatalar elbet vardı ama bu dönemde bu hataları yapmamaya çalıştık. 26 senede 9 başkan değişmiş olması bence iyi bir şey. Çünkü Galatasaray gibi büyük bir dünya markasını yönetmek kolay bir şey değil. 26 sene dediğiniz zaman futbol ekonomisinin nerelere geldiğini de düşünmek lazım. Herkes eleştirilebilir. Genel kurul sizi kantara çıkarır. Bu genel kurul başarılı olan herkesi desteklemiştir. Başka takımlarla Galatasaray'ın yapısını kıyaslamak mümkün değil."

Haberin Devamı

"TEKNİK EKİP VE SCOUT EKİBİMİZ DEĞİŞMEDİ"

"Teknik ekip ve scout ekibimiz değişmedi. Yönetim kurulundan birinin o sistemin içine girme ihtimali olabilir mi? Futbol aklı orada oluşuyor. Eksikleri hoca tespit ediyor ve scout ekibiyle çalışıyor. Yönetim hocanın koyduğu hedefle takımı kurmak. Erden Bey'in oradaki fonksiyonu oradaki düzenle ilgili. Yapılacak bütün harcamalarda son imza başkanın imzasıdır. Birinin bu koordinasyonu sağlaması lazım. Bu bir ekip işi! Tek bir kişiyle bunu adlandırmak doğru değil. Ayhan Akman var sportif direktör Cenk Ergün var. Futbol aklını oluşturmak için Galatasaray'a gelmedim. 17 branşıyla birlikte Galatasaray'ı yönetmeye geldim."

Haberin Devamı

BANKALAR BİRLİĞİ

"Florya projesi Galatasaray için önemli ama sadece Galatasaray için önemli değil. Biliyorsunuz ki Bankalar Birliği diye bir konsorsiyum var. Bu borçlanmanın getirdiği faiz yükü kadar bu yapılandırmanın şartları da Galatasaray için çok önemliydi. Bu sistem bazı kısıtlamalar getiriyor. Biz Bankalar Birliği konsorsiyumunu ikna ederek bu yapılandırmadan çıkacağımızı belirttik. Mayıs ayı itibariyle Bankalar Birliği'ne olan borcu bitirmemiz mümkündü ama bazı eleştiriler gelince apar topar bitirmek yerine yeni yönetime bırakmak istedik. Şimdi sevinerek söylüyorum diğer takımlar da böyle yapmaya başladı. Bunu bana konsorsiyum bankaları da söyledi ve teşekkür etti. Diğer kulüplere de teşvik olduğunu söylediler."

"FLORYA'DAN GELECEK PARA BÜYÜK BİR PARA"

"Galatasaray, sponsorluk gelirlerini yeteri derecede artırmış bir kulüptü. Bu gelirler Bankalar Birliği borcunu kapattıktan sonra size daha geniş bir finansal alan bırakıyor. Florya'dan gelecek para büyük bir para. Borçları kapattıktan sonra gelen geliri oluşturduğumuz fona bırakacağız. Bütün gelirler bu fonda toplanacak ve yönetimler de bu fonun sadece getirisini kullanacak. Florya projesi sadece futbol değil diğer amatör branşlar için de önemli."

"HEDEFİMİZ İHTİYACIMIZ OLAN OYUNCULARI KAMPA YETİŞTİRMEK"

"Transferi son dakikaya bırakma gibi bir lüksümüz yok. Çalışmalarımız devam ediyor. Bu sezon maalesef EURO 2024 var. Orada oynayan oyuncuların finansal yapısı değişiyor. Bizim hedefimiz ihtiyacımız olan oyuncuları kampa yetiştirmek. Hoca ile de konuştum! Şu anki hedefimiz bu yönde. Ama Avrupa Şampiyonası'nı beklemek zorunda olduğumuz oyuncular da var. Şu anda sabit bir bütçe ortaya koymak çok kolay değil. Bizim en büyük şansımız Florya projesiyle beraber Bankalar Birliği'nden çıkacak olmamız. Sponsorluk açısından da dolu dolu gidiyor. Bu sene 800 bin tane forma sattık. Önümüzdeki sene hedefimiz 1 milyon forma satmak."

"GALATASARAY ARTIK FLORYA'YA SIĞMIYOR"

"Altyapıdan gelen Emin Bayram, Baran gibi önemli oyuncularımız var. Florya'da toplam kapalı alan 4500 metre. Bizim Kemerburgaz'da yaptığımız ilk etapta 12.500 metre olacak. Florya'yı yapandan Allah razı olsun ama Galatasaray artık Florya'ya sığmıyor. Galatasaray tesisleşme konusunda geride kalmıştır. Altyapıdan oyuncu çıkmamasını buna bağlamıyorum ama bunun da etkisi çok fazla. Bir organizasyon eksikliği var. Kemerburgaz'daki imkanlar Florya'ya göre çok daha fazla. Biz Kemerburgaz'a geçtiğimizde özellikle altyapıda hatırı sayılır değişiklikler olacağına inanıyorum. Çok güzel bir tesis oldu. İnşallah açılışı orada yapacağız. Tesisleşmeyi yapamazsanız, oyunculardan verim almanız da mümkün değil."

"KİMSEYİ SATMAYI PLANLAMIYORUZ"

"Şampiyon kadrodan kimseyi satmayı planlamıyoruz. Takımın çok güzel bir omurgası var. 3-4 tane takviye edilmesi gereken yer var. Bu takım her zaman şampiyonluk oynar ama bizim hedefimiz Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olmak. Bütün transferler kampa yetişmeyebilir. Adam Avrupa Şampiyonası'nda oynuyor...Yabancı sayısı sebebiyle bu kadrodan bazı oyuncuları da elden çıkarmamız veya kiralık olarak ayrılmamız gerekiyor. Transferde çok sıkı çalışıyoruz. Çünkü bu para bizim için emanet para. Kulübü zora sokacak transferler yapmamaya çalışıyoruz."

"BOEY GİBİ YÜKSEK BİR TEKLİF GELİRSE BAKARIZ"

"O kadar geniş bir kadromuz vardı ki performans almamız oyuncun devamlı oynamasıyla alakalı oldu. Sürekli oynayamayan oyuncunun performansı düşüyor. Yanlış oyuncu transfer ettiğimizi düşünmüyorum. Geniş kadro sebebiyle şans bulamayan oyuncular oldu. Tek tek baktığımız zaman bu oyuncuların hepsi yıldız seviyesinde oyunculardı. Bu sene daha zor transfer dönemi geçireceğiz. Göndermek zorunda olacağımız oyuncular da var. Satmıyoruz zorla mı? Sacha Boey gibi yüksek bir teklif gelirse bakarız."

"MERTENS'İ YEDEKLEYECEK OYUNCU BAKIYORUZ"

Ben çok başarılı bir 2024-25 sezonu geçireceğimizi düşünüyorum. Sağ bek, orta saha ve Mertens'i yedekleyecek bir oyuncu bakıyoruz. Fırsat transferi olabilecek oyunculara bakıyoruz. Çok dinamik bir şey bu. Her şey kağıt üzerinde kalmaya bilir."

"NEDEN JOSE MOURINHO?"

"Okan Buruk, Galatasaray'ın evladı. Son derece başarılı, uzun yıllar da Galatasaray'a hizmet edecek. Galatasaray'la özdeşleşmiş ve Galatasaray aşığı bir arkadaş. Değerlendirmeyi rakip takımların ne yaptığına bakarak yapmak lazım. Rakip takımlarda da kendi takımları içinde yetişmiş isimler var ama bir türlü olmuyor. Galatasaray'ın büyüklüğü, Galatasaraylıların aidiyet duygusu başarıyı getiren en önemli faktör. Bizim Galatasaray'a getirdiğimiz bu aşı her yönüyle tutmuştur. Okan Buruk'un Galatasaray için ne ifade ettiği belli. Diğer takımların ne yaptığı da önemli. Mesela niye Jose Mourinho. 99 puan alan İsmail Kartal gönderildi. Sezon başında bunu söyleseler ne derdiniz? Asıl irdelenmesi gereken konular bunlar."

TRANSFER POLİTİKASI HAKKINDA

"Ara transfer döneminde Okan Buruk'a 'Öyle bir transfer politikası yap ki kadroyu 2024-25 yılına göre hazırla' dedim. Ara transfer dönemlerinde çok başarı alınamıyor. Onu farklı değerlendirdiler. Başkan para harcamak istemiyor dediler ama o doğru değildi. Aldığımız sol bek gelecek sezon için yapılan bir transferdi."