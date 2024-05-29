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Dünyanın en değerli futbolcuları arasında ilk 100'de tek Türk var

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#Futbol#Arda Güler#Laliga
Dünyanın en değerli futbolcuları arasında ilk 100de tek Türk var
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 29, 2024 19:12

Uluslararası Spor Çalışmaları Merkezi (CIES), en değerli 100 futbolcuyu açıklarken listede tek Türk yer aldı.

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Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi (CIES), futbol dünyasındaki en pahalı 100 futbolcuyu sıralarken listede tek Türk futbolcu yer aldı.

Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi (CIES); futbolcuların yaş, sözleşme süreleri, süre aldığı dakikalar, ligin ekonomik gücü, maç sonuçları ve enflasyon düzeyi gibi kriterlere göre belirlediği dünyanın en değerli 100 futbolcusunu açıkladı.

ARDA GÜLER LİSTEDE

Real Madrid forması giyen milli futbolcumuz Arda Güler, listede tek Türk olarak yer alırken 90. sırada yer buldu. Arda Güler'e bonservis bedeli olarak 67.9 milyon Euro değer biçildi.

Dünyanın en değerli futbolcuları arasında ilk 100de tek Türk var

EN PAHALI FUTBOLCU

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CIES'in açıkladığı listede en pahalı olarak Jude Bellingham yer aldı. İngiliz yıldıza 280.4 milyon Euro değer verildi.

Listede ilk 10 sıralama şöyle:

1- Jude Bellingham - Real Madrid - 280.4 milyon Euro

2- Erling Haaland - Manchester City - 255.3 milyon Euro

3- Vinicius Junior - Real Madrid - 240.8 milyon Euro

4- Rodrygo - Real Madrid- 220.7 milyon Euro

5- Phil Foden - Manchester City - 203.8 milyon Euro

6- Bukayo Saka - Arsenal - 195.2 milyon Euro

7- Julian Alvarez - Manchester City - 168.4 milyon Euro

8- Lamine Yamal - Barcelona - 140.8 milyon Euro

9- Martin Odegaard - Arsenal - 135.6 milyon Euro

10- Florian Wirtz - Bayer Leverkusen - 133.8 milyon Euro

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#Futbol#Arda Güler#Laliga

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