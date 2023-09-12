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Dünya eski 1 numarası Simona Halep'e 4 yıl men cezası

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#Tenis#Simona Halep#Spor
Dünya eski 1 numarası Simona Halepe 4 yıl men cezası
Oluşturulma Tarihi: Eylül 12, 2023 19:57

Dünya eski 1 numarası Simona Halep, doping yaptığı gerekçesiyle müsabakalardan 4 yıl men cezası aldı!

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2018 Fransa Açık ve 2019 Wimbledon şampiyonu Rumen tenisçi Simona Halep, doping kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle 4 yıl men cezasına çarptırıldı.

Uluslararası Teniste Dürüstlük Birimi (ITIA), geçen yıl ABD Açık'ta yasaklı kan güçlendirici 'roxadustat' testinin pozitif çıkmasının ardından Ekim 2022'den bu yana geçici men cezası bulunan Rumen tenisçiyle ilgili kararı duyurdu. ITIA'dan yapılan açıklamada, kariyerinde iki grand slam şampiyonluğu bulunan dünya eski 1 numarası 31 yaşındaki tenisçinin, 4 yıl men cezası aldığı belirtildi.

Rumen tenisçinin, alınan karara itiraz hakkı bulunuyor.

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#Tenis#Simona Halep#Spor

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