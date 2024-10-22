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Dries Mertens açıkladı: Benim için artık bitti

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#Futbol#Dries Mertens#Galatasaray
Dries Mertens açıkladı: Benim için artık bitti
Oluşturulma Tarihi: Ekim 22, 2024 18:56

Uzun süredir Belçika Milli Takımı'na davet edilmeyen Galatasaray'ın 37 yaşındaki yıldızı Dries Mertens, milli kariyerinin sona erdiğini açıkladı.

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Galatasaray'ın tecrübeli orta saha oyuncusu Dries Mertens, Belçika Milli Takımı'nı bıraktığını açıkladı.

Uzun süredir milli takıma çağrılmayan Mertens, Belçika Milli Takım Teknik Direktörü Tedesco'nun kendisiyle konuşarak durumu anlattığını belirtti. 

Artık Belçika'nın bir taraftarı olduğunu kaydeden Mertens, "Tedesco benimle konuştu ve bana durumu açıkladı. Her zaman söyledim, eğer on oyuncu sakatlanırsa ve gerçekten kimseyi arayamazsanız, o beni her zaman arayabilir. Kararını bu kadar güzel anlattığı için minnettarım. Benim için bitti, artık ben de bir taraftarım." diye konuştu.

 Belçika Milli Takımı'yla 109 maçta sahaya çıkan Dries Mertens, 21 kez gol attı.

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#Futbol#Dries Mertens#Galatasaray

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