Dönüm noktası 6-0'lık maç! “Bundan futbolcu olmaz” diyorlardı... "Fenerbahçe Altay Bayındır'ı sattığına pişman olacak..."

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Geride bıraktığımız sezon Süper Lig’e veda eden ve kadrosundan birçok oyuncusuyla yollarını ayıran Giresunspor, kısıtlı imkanlarla oluşturduğu kadrosuyla yeni sezonda Trendyol 1.Lig’de mücadele ediyor. Şu ana kadar ligde 4 maça çıkan Çotanaklar, 3 mağlubiyet ve 1 galibiyet elde ederken, sezon başında göreve getirilen deneyimli teknik direktör Mustafa Kaplan, hedefleriyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Daha önce Gençlerbirliği, Ankaragücü, Hacettepe, Adanaspor gibi takımlarda görev yapan Kaplan, transferin gözde ismi olan oyuncusu Kadir Seven’in durumu, eski öğrencisi Altay Bayındır’ın Manchester United’a transferi, Türk futbolundaki altyapı meselesi ve yeni nesil antrenörlere ilişkin birçok konuda düşüncelerini dile getirdi.

“2004-2006 DOĞUMLU OYUNCULARDAN KURULU GENÇ VE YENİ BİR KADROMUZ VAR”

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SORU- 1) TFF 1.Lig'de 4 maçta 1 galibiyet ve 3 mağlubiyet alarak milli araya girdiniz. Milli ara dönüşü sahanızda Manisa FK'yı ağırlayacaksınız. Öncelikle 4 maçlık performansınız için neler söylemek istersiniz?

Kadromuzun yeni olmasına, genç ve tecrübesiz olmamıza rağmen 4 maçı da iyi oynadığımızı düşünüyorum. Bodrumspor maçını son dakika yediğimiz golle kaybettik, orada 1 puanımız gitti diye düşünüyoruz. Çorum FK deplasmanında iyi oynayarak kazandık. İçerideki Bandırmaspor maçını çok iyi oynamamıza rağmen yine bireysel bir hatadan dolayı yediğimiz gol sonucu kaybettik. Eyüpspor gibi tecrübeli ve kaliteli bir takıma karşı iyi mücadele ettik ve iyi oynadık. Beraberliği de bulduk ancak Eyüpspor’daki tecrübeli oyuncuların duran toplarda ortaya çıkması bizim mağlup olmamıza neden oldu. Takımımın gidişatından memnunum. Bu ligde genç ve tecrübesiz bir ekibiz. Bu ligde daha önce oynayan 4 oyuncum var.

17 oyuncuyu (2004-2005-2006 doğumlu) altyapıdan aldık. Kiralıktan dönen 5 oyuncu ve geçen seneden kalan 6 oyuncuyla iyi bir takım oluşturduk. Fikstürümüz de çok zordu. Bundan sonra hedefi olan ve iyi bir ekip olan Manisa FK ile maç oynayacağız. Oyuncularıma güveniyorum. Biz böyle oynamaya devam edersek bu ligde ses de getiririz. Sonrasında dengimiz olan takımlarla oynayacağız. Alternatifli bir kadromuzun olmaması sıkıntılı bir durum. Hamle oyuncusu sıkıntısı çekiyoruz. Milli arada genç arkadaşlarımızı görmek için Samsunspor’la hazırlık maçı oynayacağız. Önümüzdeki maçlarda daha iyi olacağımızı düşünüyorum.

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“LİGDE KALIRSAK ŞAMPİYON OLMUŞ GİBİ KENDİMİZİ MUTLU HİSSEDECEĞİZ”

SORU-2) 2021 yılında Süper Lig'e çıkan Giresunspor, 2 sene kaldığı lige geride bıraktığımız sezon veda etti. Sahasında ve deplasmanda özellikle 4 büyüklere karşı aldığı dikkat çekici galibiyetlerle bilinen Karadeniz temsilcisinin Süper Lig hedefiyle ilgili ne düşünüyorsunuz?

Bu sezon Giresunspor’u Süper Lig’e çıkarırız diye konuşursak tamamen hayal olur. Gerçekçi olmak lazım. Ben ilk günden itibaren söylüyorum. Bu şehrin ve taraftarların, bu oyunculara sahip çıkması lazım. Bu sezon elimizdeki bu oyuncu kadrosuyla ligde kalırsak şampiyon olmuş gibi kendimizi mutlu ederiz. Giresunspor, geçen sene 1 puanla Süper Lig’den düşen bir takım. Küme düştükten sonra da çoğu oyuncusu serbest kalmış. Biraz da maddi olarak da sıkıntılar çekmiş. Şu anda bir kongre var. Kongre sonrasında neler olur, ona göre önümüzü görmek istiyoruz. Elimizdeki mevcut kadro sıfır maliyetle kuruldu. Savicevic’in haricindeki oyuncuların maliyetleri çok düşük. 19 oyuncu asgari ücret karşılığında oynuyor. Dışarıdan hiçbir transfer yapılmadan sıfır maliyetle kurulmuş bir takım.

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Oyuncularımdan çok umutluyum. Ülke futboluna geçmiş dönemlerde de çok değerler katmıştık. Şimdi de aynı şekilde Giresunspor’a maddi olarak kazanç getirecek 5-6 oyuncumuz var. Ülke futboluna çok değerli oyuncular kazandıracağız. Kalecimiz Erkan, bu ligde ilk kez oynuyor. Bugüne kadar Giresunspor’da altyapıdan gelmesine rağmen 1 tane resmi maçı yok. Gelir gelmez oynattım. Sağ bek Talha, stoper Anıl, Kadir Seven, Farukcan, Şahin, orta sahada oynattığımız Mert, 2006 doğumlu Lütfü ve Arda, 2007 doğumlu Miraç gibi elimizdeki genç ve yetenekli oyunculara tecrübe kazandırdığımız zaman çok büyük yerlere geleceklerdir.

“HOFFENHEİM, KADİR SEVEN’İ İSTEDİ. ‘OYNATMAYACAKLARSA 1 SEZON BURADA BEKLE, 4 BÜYÜKLERDE OYNARSIN’ DEDİM”

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3) Oyuncunuz Kadir Seven'in ismi geçtiğimiz haftalarda Hoffenheim ve Portekiz kulüpleriyle anılmıştı. Kadir'in transfer süreciyle alakalı neler yaşandı?

O zamanlar Kadir Seven’i Hoffenheim kulübü istiyordu ama Hoffenheim, Kadir’i alıp Portekiz 2.Ligi’ndeki pilot takımına verecekti. Orada da kulüpler kendi arasında anlaşmıştı ama Kadir’le kulüp anlaşamadı. Öyle olunca da Ankaragücü, Antalyaspor, Alanyaspor, Gaziantep FK ve Çaykur Rizespor gibi Süper Lig’den Kadir’i isteyen kulüpler vardı. Daha önce Berat Ayberk Özdemir, İrfan Can Kahveci ve Tayfur Bingöl’e yaptığım konuşmayı Kadir’e de yaptım. Kadir’e, “Hoffenheim’e gidiyorsan git. Hoffenheim seni oynatmayıp Portekiz 2.Ligi’ne kiralayacaksa gitme. Bu sezon burada kal. Burada sezonu beraber geçirelim, antrenman metotlarımla daha da güçlenirsin. Sen burada 4 büyükler dahil her kulüpte oynarsın. Bana göre 1 sezon veya 6 ay dişini sık, bekle” dedim. O da sağ olsun bizi dinledi.

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Gençlerbirliği teknik direktörü olarak görev yaparken aynısını Berat Ayberk Özdemir’e de söylemiştim. Berat’ı, 4 büyük takım istiyordu. “Kendini Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray’a yazamazsın, gidip orada yedek beklersin. Trabzonspor’a kendini tek ön libero olarak yazabilirsin” dedim. Şimdi Trabzonspor, Berat’ı geri aldı. Türk futboluna o kadar değerler kazandırdık ki şu anda Süper Lig’de 20’nin üzerinde oyuncum var.

ALTAY’A, ‘YARIN MAÇA KAPTAN OLARAK SEN ÇIKIYORSUN’ DEDİM. MAÇTAN SONRA AĞLAYARAK YANIMA GELDİ

4) Fenerbahçe'den Manchester United'e transfer olan eski öğrenciniz Altay Bayındır, sarı-lacivertli ekipte sık sık eleştirilere maruz kalmıştı. Kariyerine İngiltere'de devam edecek olan Bayındır'ın Avrupa'da açtığı yeni sayfa hakkında düşünüyorsunuz?

Ankaragücü’ne o dönem geldiğimizde kaos vardı. Sonra transfer sezonunu açtık. 9-10 tane oyuncu aldık. O zamanlar tarih yazıp kümede kaldık. İlk geldiğim haftalarda Altay’ı, Galatasaray maçından itibaren oynatmaya başladım. 6-0 mağlup olduk. O zamanlar yardımcım Erhan Namlı, “Hocam Korcan’ı oynat. 6 gol oyuncumuzun psikolojisini bozmuş olabilir” dedi. Ben de “Hayır, 6 golü Korcan yese daha farklı konuşulur. Biliyorsunuz Türkiye futbolunda herkes her şeyi uyduruyor” dedim. Korcan’la da konuştuk ve Altay’la devam ettik. Altay, çok iyi bir kaleci ve iyi bir karakter. Kasımpaşa maçında Altay’ı çağırdım ve “yarın sen kaptan olarak çıkıyorsun” dedim. Kendine zaten güveni vardı, biz bu görevi verince daha da arttı. 1 Türk ve 10 yabancı oyuncuyla çıktık, maçı 3-0 kazandık.

O gün Altay maç sonrası yanıma ağlayarak geldi, sarıldı ve elimi öptü. Altay’a, “Sen Türkiye’de çok büyük bir kaleci olacaksın, 3 büyüklerden birine sonrada Avrupa’ya gideceksin” dedim. Altay’ı oynata oynata kümede kaldık ve Altay’ı Türk futboluna sunmuş olduk. Altay, daha sonra Fenerbahçe’ye geldi. Fenerbahçe’ye gidip 50 bin kişinin önünde oynadı. Büyük bir camiaya girip, Fenerbahçe’de de kaptanlık pazubandı taktı. Bizi de çok mutlu etti. O dönem ara ara Fenerbahçe seyircisiyle kırgınlıklar oluyordu. Altay’a hep şunu söyledim: “Kulaklarını tıkayıp, işine bakacaksın.”

Altay’la konuştuğumuz dönem onu İspanya ve Hollanda’dan da istiyorlardı. Şimdi Manchester United gibi büyük bir camiaya gitti. Demek ki Altay doğruları yapmış. Fenerbahçe, belki ileride Altay’ı sattığına pişman olacak. Altay için çok iyi oldu ama Fenerbahçe açısından sıkıntılı bir durum. Altay bana göre hak ettiği yere gitti. Orada da başarılı olacağına inanıyorum. Orada da formayı aldığı zaman Manchester United’e ve ülke futbolumuza da güzel hizmetlerde bulunacaktır. Yetiştirdiğim ve bir yerlere gelen oyuncularımla sürekli konuşurum. Mesela Tayfur Bingöl Beşiktaş’a transfer oldu.

Gençlerbirliği’ndeyken bana herkes, “Bundan futbolcu olmaz” diyorlardı. Biraz bazı şeylere sabredip, inandığın işlerin arkasında durmak lazım. Altay, okulu varsa okuluna gidiyordu. Okuldan sonraki zamanlarında hep kulüpteydi. Bir gün ona, “Crowne Plaza gibi otellere git kal, değişiklik olsun senin için” dedim. Bana, “Hocam ben burada mutluyum” diyordu.

Sahada çok çalışırdı, disiplinliydi. Sürekli kendini geliştiren kitaplar okurdu. Dünyanın en iyi kalecilerinin videolarını izlemesini söylerdim. O videoları izleyerek antrenman sonrası ekstra çalışan bir kaleciydi. Bir Kayseri maçı öncesi en az 10 tane yan topu çıkıp almıştı. O gün bana gelip, “Hocam ben şu kaleciyi izledim” demişti. Altay gibi karakter sanki kaleci olmak için yaratılmıştı.

Bir dönem Fenerbahçe altyapısı için ismimiz gündeme geldi. Belki bizim arkamızda bir güç olsa gidip Fenerbahçe’de bunları yapacaktık. Pandemi döneminde ismimiz geçti, sonra devamı gelmedi. Altyapıya sonra Tahir Karapınar Hoca geldi.

“PORTO, AJAX, BOCA JUNİORS GİBİ KULÜPLERE OYUNCU İZLEMEYE GİTTİM, ORALARDA ALTYAPIYA BİR DEĞER VERİLMİŞ”

5) Arda Güler ve Bertuğ Yıldırım gibi Türk futbolunun altyapısında yetişen gençlerimiz bu yaz transfer döneminde önemli kuüplere imza attı. Daha önce verdiğiniz bir demeçte, “Ülkemizde altyapıların gelişmesi için yapılacak ilk şey hocalara değer verilmesi olmalı” demiştiniz. Altyapının gelişmesi adına tavsiyeleriniz ve Avrupa’da edindiğiniz gözlemleriniz nelerdir?

Porto, Genk, Ajax, PSV ve Boca Juniors gibi kulüplere gittim. Genk’e giderken rahmetli başkan İlhan Cavcav’a, “20 gün izin istiyorum. Portekiz, Belçika ve Hollanda’ya gideceğim. Oyuncu izleyeceğim” dedim. Oralarda altyapıya bir değer verilmiş. Aileler geliyor, çayını çorbasını içip yemek yiyor. Çocuklarını idmana getiriyorlar. Bütün sahalar çimden yapılmış. Oyuncu orada zevkle çalışıyor. Porto kulübü, dünyanın en çok oyuncu satan ve çok büyük paralar kazanan bir kulüptü. İlhan abiye, “Hacettepe bizim pilot takımımız. Gelin bizde orada böyle bir şeyler yapalım” dedim. Hacettepe pilot takımına teknik direktör olarak gittim. Hacettepe’den 9 tane oyuncuyu milli takıma gönderdim, herkes şok oldu. Hatta Fatih Terim teşekkür etti bana.

O zamanlar milli takım hocasıydı. O sene Hacettepe’de şampiyonluk yaşadık. Ertesi sene Gençlerbirliği’nde teknik direktör olduğumda Hacettepe’den Berat Ayberk, İrfan Can, Soner Dikmen gibi 8 oyuncuyu kendi takımıma aldım. Altyapıdaki hocalara değer ve önem vermek lazım. Mesela 8 oyuncu transfer ediyoruz. 1 oyuncu almayalım, o 1 oyuncunun parasını da altyapıya harcayalım. Altyapılardaki hocalara ve oyunculara ne kadar değer verirsen o kadar oyuncu çıkartırsın. Gençlerbirliği son 2 senedir oyuncu çıkarmıyor. Bizim zamanımızda altyapıdan gelen en az 6-7 oyuncu oynardı. Ama son oynadıkları Çorum FK maçına baktığınızda altyapıdan gelen oyuncu yok. Hep büyük paralar harcayarak bir yerlere gelmektense, en azından altyapıdaki değerli oyuncuları kazanıp, yukarıya çıkarıp, onlara forma şansı vermek ve onları oynatmak lazım. Transfer yasağımızdan dolayı Giresunspor’da altyapıdaki oyuncuların hepsine baktım ve bazı oyuncuları aldık. Çok iyi bir aile olduk. İnşallah Giresunspor’da da bu çıkardığımız oyuncular gibi oyuncu çıkarırız. İnşallah bu ligi iyi bitiririz.

“FUTBOLU YENİ BIRAKANLAR İKİ GÜNDE LİSANS SAHİBİ OLUYOR. ONLAR DA BİZİM GİBİ ZORLU SÜREÇLERDEN GEÇMELİ”

6) Arda Turan, Emre Belözoğlu, Çağdaş Atan, Ömer Erdoğan, Nuri Şahin gibi hocalarımız için "yeni nesil antrenör" benzetmesi yapılıyor. Bu hocalarımızın potansiyeli ve Türk futboluna katkıları için neler söylemek istersiniz?

Bu hocalarımızın hepsine saygı duyuyorum, hepsi de karakterli hocalarımız. Hem futbolcu hem de teknik adam olarak ülke futboluna emek vermişler. Hepsi başarılı arkadaşlarımız. Onların bizim gibi zorlu süreçlerden geçen kulüplere gidip görmelerini isterim. Çünkü onlar direk yukarıdan başlıyorlar. Biz direk aşağıdan gelerek başlıyoruz. Takımları kümede tutuyoruz, o zor süreçlerde takımlarda devrim yapıyoruz. Bir Süper Lig takımından teklif alamıyoruz. Ya da ne bileyim 1.Lig’de şampiyonluk oynayan bir takımdan teklif alamıyoruz.

Arda Turan, Emre Belözoğlu, Çağdaş Atan gibi arkadaşlarımız bizim bir adım önümüzdeler. Çünkü onlar İstanbul futbolunun içinden geliyorlar, Süper Lig’de uzun yıllar hizmet etmişler. İster istemez onlar için bir çevre ve kamuoyu oluştu. Onlardan da işte biri Fenerbahçe’ye biri Başakşehir’e gidiyor. Böyle bir döngünün içinde gidiyorlar.

Arda Turan’ın geçen sene Eyüpspor’a gelip bu sene yine Eyüpspor’da devam etmesi bunlar bana göre güzel işler. Arda, biraz daha akıllılık yaptı ve aşağıdan başlayarak gidiyor. İki günde diploma alanlar var. Bir anda UEFA A diploması alıyorlar. Ben UEFA Pro Lisans ve diğer belgeler için kaç sene bekledim. Bir anda bir kurs açılıyor ve futbolu yeni bırakanlar bir bakıyorsun ki UEFA A Lisans sahibi oluyor. Bu da yanlış bir sistem.

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