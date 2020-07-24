Digitürk'ten yeni teklif için 2 şart: İsim hakkını satalım ve TFF 1. Ligi'i TRT'ye verelim

Süper Lig kulüplerinin merakla takip ettiği Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile yayıncı kuruluş Digitürk arasındaki görüşme maratonuna yeni bir halka eklendi. TFF Başkanı Nihat Özdemir ile başkan vekilleri Servet Yardımcı, Erhan Kamışlı ve genel sekreter Kadir Kardaş dün beIN Medya Group CEO’su Yousef Al-Obaidly ve Digitürk’ün diğer yetkilileri ile Riva’da bir toplantı yaptı. Toplantıda Digitürk’ün bu sezonun parasına ilişkin ödeme takvimi ve önümüzdeki 2 yıla yönelik teklifi görüşüldü.

BİR HAFTA İÇİNDE ÖDEME

Yayıncı kuruluş, bu sezon kulüplere ödemesi gereken 432 milyon TL’yi maçların tamamlanmasından sonraki bir hafta hemen ardından hafta içerisinde vereceğini taahhüt etti. Toplantıda daha sonra, önümüzdeki 2 sezona ilişkin sözleşme detayları konuşuldu. Digitürk yetkilileri, “Süper Lig’in isim haklarını satmayı planlıyoruz. Ayrıca, 1. Lig maçlarını TFF’nin yayınlamasını öneriyoruz. İsim hakkından elde edilecek geliri ve TFF 1. Lig’in TRT’ye verilmesiyle oluşacak kaynağı netleştirdikten sonra size kesin teklifimizi sunalım” ifadelerini kullandı. · TFF, Kovid-19 pandemisinin yol açtığı zarara karşılık yayın ücretinde 135 milyon TL indirim yapması konusunda prensip anlaşmasına vardığı Digitürk ile yapılan görüşmeleri salı günü Kulüpler Birliği toplantısında açıklayacak.

TFF: SÖZLEŞME İMZALANDI

Konu ile ilgili bir açıklama yapan TFF, “Digitürk, 2019-20 sezonuna ilişkin kalan ödemelerin sezonun bitimi ile birlikte tamamlanacağını taahhüt etmiş olup, buna ilişkin sözleşme imzalanmıştır. Ayrıca, 2020-21 ve 2021-22 sezonlarına ilişkin sözleşme detayları ile, süre uzatılması dahil, her konu görüşüldü” bilgisini verdi

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