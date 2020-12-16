Digiturk yönetici kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor

Digiturk'ün üst yönetim kadrosu, Spor İçeriklerinden Sorumlu Grup Başkanlığı görevine Rashed Al-Marri’nin atanmasıyla güçlenmeye devam ediyor.

Süper Lig’in resmi yayıncısının spor içeriği haklarının yönetiminde kilit bir rol üstlenecek olan Al-Marri uluslararası medya, spor yayıncılığı, stratejik pazarlama ve marka konumlandırma gibi alanlardaki deneyimiyle Digiturk'ün, beIN MEDIA GROUP’un küresel ağına daha fazla entegre olmasını da sağlayacak.

beIN MEDIA GROUP ve Digiturk CEO'su Yousef Al-Obaidly, söz konusu atamayı şöyle değerlendirdi: "Türkiye'nin lider spor ve eğlence platformu olarak, Sayın Al-Marri’nin de katılımıyla yönetim kadromuzu güçlendirmeye devam ediyoruz. Oldukça heyecan verici bir yıl olacağına inandığım 2021’de Sayın Al-Marri’nin Türk futbolunu yurt içinde ve yurt dışında tanıtma ve büyütme çalışmalarımıza büyük katkı sağlayacağından eminim.”

Mesleki kariyerine Al Jazeera Sport'ta başlayan Al-Marri, Digiturk’e atanmadan önce Katar Turizm Otoritesi Pazarlama ve Tanıtım Direktörü olarak görev yapıyordu.

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