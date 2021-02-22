Didier Drogba ve Samuel Eto'o'nun oğulları aynı anda ilki yaşadı!

Spor Arena Dış Haber | Futbol dünyasının efsane forvetleri Didier Drogba ve Samuel Eto'o emekli oldu ama oğulları Drogba ve Eto'o soyadını yeşil sahalarda göstermeye devam ediyor.

Galatasaray'ın eski futbolcusu Didier Drogba ile Antalyaspor ve Konyaspor formaları giyen Samuel Eto'o'nun oğulları bu hafta bir ilki yaşadı.

DROGBA İLK MAÇINA ÇIKTI

Didier Drogba'nın 20 yaşındaki oğlu Isaac Drogba, İtalya 4. Lig takımı Folgore Caratese'de ilk maçına bu hafta çıktı.

ETO'O MAÇIN YILDIZI OLDU

Samuel Eto'o'nun oğlu Etienne Eto'o ise ilk golünü bu hafta buldu. Etienne Eto'o, Kamerun U20 milli takımının Mozambik'i 4-1 yendiği maçta 2 gol, 1 asist ile yıldızlaştı.

Etienne Eto'o, özellikle frikikten attığı golle babası Sameul Eto'o'yu futbolseverlere hatırlattı.

İki efsane ismin oğullarının aynı hafta içinde bir ilki yaşamaları ise futbol dünyasında güzel bir rastlantı olarak tarihe geçti.

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