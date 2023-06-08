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Denver Nuggets, NBA Finalleri'nde yeniden öne geçti! Jokic ve Murray'den tarihi performans

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#NBA#Denver Nuggets#Miami Heat
Denver Nuggets, NBA Finallerinde yeniden öne geçti Jokic ve Murrayden tarihi performans
Oluşturulma Tarihi: Haziran 08, 2023 10:30

NBA Final serisinde heyecan, üçüncü maçla devam etti. Denver Nuggets, deplasmanda Miami Heat'i 109-94 yenerek seride 2-1 öne geçti ve ev sahibi avantajını geri aldı. Nikola Jokic ve Jamal Murray, performanslarıyla tarihe geçti.

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NBA Final serisi üçüncü maçında Denver Nuggets, deplasmanda Miami Heat'i 109-94 yenerek seride 2-1 öne geçti ve saha avantajını geri aldı.

Denver Nuggets'ta Nikola Jokic 32 sayı, 21 ribaunt ve 10 asistle; Jamal Murray 34 sayı, 10 ribaunt ve 10 asistle yıldızlaştı. Miami Heat'te ise Jimmy Butler 28 sayıyla; Bam Adebayo 22 sayı, 17 ribauntla mücadele etti.

JOKIC VE MURRAY TARİHE GEÇTİ

Nikola Jokic, NBA Finalleri’nde bir maçta 30+ sayı, 20+ ribaund, 10+ asiste ulaşan ilk oyuncu oldu.

Nikola Jokic ve Jamal Murray, NBA Finalleri'nde bir maçta 30'ar sayılık triple-double yapan ilk takım arkadaşları olarak tarihe geçti.

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#NBA#Denver Nuggets#Miami Heat

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