Denver Nuggets, NBA Finalleri'nde yeniden öne geçti! Jokic ve Murray'den tarihi performans

Haberin Devamı

NBA Final serisi üçüncü maçında Denver Nuggets, deplasmanda Miami Heat'i 109-94 yenerek seride 2-1 öne geçti ve saha avantajını geri aldı.

Denver Nuggets'ta Nikola Jokic 32 sayı, 21 ribaunt ve 10 asistle; Jamal Murray 34 sayı, 10 ribaunt ve 10 asistle yıldızlaştı. Miami Heat'te ise Jimmy Butler 28 sayıyla; Bam Adebayo 22 sayı, 17 ribauntla mücadele etti.

JOKIC VE MURRAY TARİHE GEÇTİ

Nikola Jokic, NBA Finalleri’nde bir maçta 30+ sayı, 20+ ribaund, 10+ asiste ulaşan ilk oyuncu oldu.

Nikola Jokic ve Jamal Murray, NBA Finalleri'nde bir maçta 30'ar sayılık triple-double yapan ilk takım arkadaşları olarak tarihe geçti.