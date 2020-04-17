MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriDenizlispor’da Aissati, Twente ile flörtte!
GeriFutbol Denizlispor’da Aissati, Twente ile flörtte!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
DHA
Haber Giriş: 17.04.2020 - 14:02,Son Güncelleme:

Denizlispor’da Aissati, Twente ile flörtte!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor’un orta saha oyuncusu İsmail Aissati’nin sezon sonunda Hollanda’ya döneceği ileri sürüldü.

Yeşil-siyahlılarla 1 yıl daha mukavelesi bulunan Faslı futbolcunun eski kulübü Twente ile flört halinde olduğu vurgulandı.

Hollanda kulübü yetkilerinin de Aissati’yi çok istediği ve en kısa zamanda Denizlisporlu kurmaylara resmi teklif sunacağı vurgulandı.

Aissati’nin de futbola başladığı Hollanda’ya dönmeyi çok istediği açıklandı.

Bu ülkede PSV Eindhoven, Ajax, Twente ve Vitesse ekiplerinde görev yapan deniyimli oyuncu ardında Antalyaspor’a gelerek Türkye macerasına başlamıştı.

Son 2.5 sezondur Denizlispor forması giyen Aissati, bu sezon Süper Lig’de 25 maça çıkıp 5 asist yaptı.

Denizlispor’da Aissati, Twente ile flörtte

Denizlispor’da Aissati, Twente ile flörtte

Belarus Ligi’ne Özel Canlı İddaa kaybına %10’a varan iade Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle