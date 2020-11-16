David Beckham FIFA 21’e gelebilir

FIFA 21 Ultimate Team çıkalı neredeyse iki ay oldu. Oyuncular tarafından çoğunlukla olumlu geri dönüşler alan oyunun popüler özelliklerinden biri de ikon kartları.

Bu yılki ikon kartlarında Zinedine Zidane ve Diego Maradona'dan Ronaldinho ve Fernando Torres'e kadar herkes var. Geçtiğimiz zamanlarda da Eric Cantona nihayet bu listeye eklendi ancak listede hâlâ eksik bir isim var. O da ünlü futbolcu David Beckham.

David Beckham’ın bu listede yer almasının sebebi 2017’de Konami’den Pro Evolution Soccer yaratıcılarıyla bir anlaşma imzalamış olmasıydı. Ancak şimdi bu anlaşma bitti, bu da David Beckham’ın FIFA 21 ikon kartlarına dahil edilebileceği anlamına geliyor. En azından etrafta dolaşan bazı söylentiler bu yönde.

Söylentiler ilk olarak EA Sports FIFA Forums’ta ortaya atıldı. Bu iddiaya göre beşinci güncelleme ile ikon kartlarına David Beckham da eklenecek. Bu bilgiyi forumda paylaşan ponnyslakteriet isimli kullanıcı zaten modeller de dâhil olmak üzere her şeyin oyuna eklendiğini, sadece EA’in bunları aktifleştirmesi gerektiğini söyledi. İkon kartında yer alacak David Beckham’ın özelliklerinin de aşağıdaki gibi olacağını iddia etti:

Overall Rating – 92

Position – RM (CM as secondary)

Skills – 3 Star

Weak Foot – 4 Star

Work Rate – High/High

Söylentilerin şirket içinden birinin veya biriyle bağlantısı olan biri tarafından sızdırılmış bir bilgi olmasına olası gözüyle bakılıyor. Ancak eğer söylenenler doğruysa çok yakında David Beckham’ı FIFA 21’de bir ikon kartında görebileceğiz.