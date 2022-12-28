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Dallas Mavericks - New York Knicks maçında Luka Doncic tarih yazdı! Böylesi görülmedi, kendisi bile inanamadı...

Güncelleme Tarihi:

#Luka Doncic#Nba#Dallas Mavericks
Dallas Mavericks - New York Knicks maçında Luka Doncic tarih yazdı Böylesi görülmedi, kendisi bile inanamadı...
Oluşturulma Tarihi: Aralık 28, 2022 08:36

Dallas Mavericks, New York Knicks'i uzatmalarda 126-121 yenerken maça Luka Doncic'in bireysel performansı damga vurdu. Dallas Mavericks'i galibiyete taşıyan Sloven yıldız, 60 sayı 21 ribaund 10 asist ile triple-double yaparken NBA tarihinde bir ilki başardı.

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NBA'de normal sezon heyecanı devam ediyor. Gecenin maçında Dallas Mavericks ile New York Knicks karşı karşıya geldi. American Airlines Center'da nefes kesen mücadelede parkeden zaferle ayrılan taraf, 126-121'lik skorla Dallas Mavericks oldu.

Karşılaşmanın bitimine 30 saniye kala 112-103 geride olan Dallas Mavericks, Luka Doncic'in epik performansıyla maçı önce uzatmalara taşıdı, ardından galibiyete uzandı. New York Knicks karşısında 47 dakika süre alan Sloven basketbolcu, 31'de 21 saha içi isabetiyle 60 sayı üretti.

New York Knicks potasında gönderdiği 60 sayının yanı sıra 5'i ofansif olmak üzere 21 ribaund alıp 10 da asist yapan Luka Doncic, tarihi mücadeleyi triple-double ile tamamlamayı başardı.

Dallas Mavericks - New York Knicks maçında Luka Doncic tarih yazdı Böylesi görülmedi, kendisi bile inanamadı...

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YOK ARTIK LUKA DONCIC

Dallas Mavericks, New York Knicks'i uzatmalarda 126-121 yenerken maça Luka Doncic'in bireysel performansı damga vurdu. Dallas Mavericks'i galibiyete taşıyan Sloven yıldız, 60 sayı 21 ribaund 10 asist ile triple-double yaparken NBA tarihinde bir ilki başardı.

Bu sezon 60 sayı barajını geçen ilk oyuncu olan Luka Doncic, NBA tarihinde 60 sayı, +20 ribaund ve 10 asistle triple-double yapan ilk basketbolcu oldu. Maç sonu duyguları sorulan yıldız oyuncu, "ölümüne yorgunum" dedi.

ÖNCEKİ REKOR JAMES HARDEN'A AİT

James Harden, NBA'de 2018'de normal sezonda Houston Rockets formasıyla Orlando Magic karşısında 60 sayı 10 ribaund 11 asistle 60 sayılık triple-double’a imza atan ilk oyuncu olmuştu. Doncic bu tarihi performansı, 11 ribaund fazla alarak geride bıraktı.

Dallas Mavericks - New York Knicks maçında Luka Doncic tarih yazdı Böylesi görülmedi, kendisi bile inanamadı...

NEW YORK KNICKS'IN ÇABASI YETMEDİ

New York Knicks cephesinde Quentin Grimes ürettiği 33 sayı ile takımının en skorer ismi olurken; Julius Randle, Mitchell Robinson ve Immanuel Quickley'nin double-double'ları New York cephesine yetmedi.

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Julius Randle 29 sayı, 18 ribaund, 4 asist; Mitchell Robinson 20 sayı, 16 ribaund, 1 asist ve Immanuel Quickley ise 13 sayı, 15 asist ve 3 ribaund ile müsabakayı tamamladı.

 

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#Luka Doncic#Nba#Dallas Mavericks

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