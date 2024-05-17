Cumhurbaşkanlığı 5. Uluslararası Yat Yarışları Bodrum’da başlıyor

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Cumhurbaşkanlığı himayelerinde; Kültür ve Turizm Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Muğla Valiliği’nin katkılarıyla İstanbul Açıkdeniz Yat Yarış Kulübü tarafından organize edilen ve DHL Express ana sponsorluğunda düzenlenen Cumhurbaşkanlığı 5. Uluslararası Yat Yarışları, bu yıl Halikarnas, İstanbul ve Cumhuriyet kupaları olmak üzere 3 ayrı etapta düzenlenecek. Yarışların ilk etabı 19 Mayıs’ta Bodrum’da başlayacak.

Yarışlarla ilgili konuşan İstanbul Açık Deniz Yat Yarışları Kulübü Başkanı Ekrem Yemlihaoğlu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı gibi önemli bir günde sezonun en zorlu yarışlarından birinin başlayacağını belirtti. Yemlihaoğlu, “250 millik çok zorlu meteorolojik şartlarda yapılacak. Rodos Adası'nın etrafından dönerek gelecekler. Büyük bir macera olacak” dedi.

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20 Mayıs günü “Coğrafi Rota Yarışı”nda tüm ekipler, Bodrum’un en güzel kıyılarında yarışacaklar. 21 Mayıs günü ise en zorlu parkur olan açık deniz yarışı başlayacak. Ekipler, sınıflarına göre Rodos ve Simi adasının etrafında dönerek Yalıkavak Marina’ya dönecekler. Denizde birkaç gün sürmesi beklenen büyük mücadelenin ardından kazananlar 25 Mayıs’ta Bodrum Kalesi’nde düzenlenecek törenle ödüllerine kavuşacaklar.

Bu yıl İstanbul Kupası da verilecek

Beşincisi düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışları, Bodrum etabının hemen ardından bu yıl yeni eklenen İstanbul Kupası yarışlarıyla devam edecek. 29 Mayıs İstanbul’un Fethi’nin yıldönümü törenleri kapsamında yarışçılar İstanbul Boğazı’nda yarışacak. Beşiktaş’tan start alacak olan ekipler, İstanbul Boğazı’nda kıyasıya bir rekabetten sonra yeniden Beşiktaş’ta finiş verecekler. Yarış sonunda kazanan ekip, İstanbul Kupası’nın sahibi olacak.

Cumhuriyet Kupası heyecanı

İki kıta arasında düzenlenen dünyadaki tek yat yarışı olma özelliği taşıyan Cumhurbaşkanlığı 5. Uluslararası Yat Yarışları’nda bu yıl da Cumhuriyet Kupası heyecanı yaşanacak. Yarışların Cumhuriyet Kupası etabı, 26 Ekim’de “Şamandıra Yarışları”yla başlayacak. 29 Ekim’de ise İstanbul Boğazı, yelkenliler ile renklenecek. Yarışmacılar, Cumhuriyet Kupası için İstanbul Boğazı’nın zorlu parkurunda yarışacak.

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Cumhurbaşkanlığı Kupası için Kıtalararası Yarışacaklar

Cumhurbaşkanlığı 5. Uluslararası Yat Yarışları’nın Muğla ve İstanbul etaplarının sonunda, toplamda en iyi dereceyi elde edecek ekip, Cumhurbaşkanlığı 5. Uluslararası Yat Yarışı Şampiyonu unvanına ve Cumhurbaşkanlığı Kupası’na hak kazanacak. İstanbul etabı 29 Ekim’de Cumhuriyet coşkusunun yaşanacağı görkemli ödül töreni ile sona erecek.