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Cristiano Ronaldo için flaş iddia! Xabi Alonso, Leverkusen'e istiyor...

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#Leverkusen#Cristiano Ronaldo#Al Nassr
Cristiano Ronaldo için flaş iddia Xabi Alonso, Leverkusene istiyor...
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 24, 2024 13:16

Suudi Arabistan Ligi'nde Al Nassr forması giyen Cristiano Ronaldo için sürpriz bir transfer gelişmesi yaşandı. Arabistan ekibi Al-Nassr ile sözleşmesi önümüzdeki sezon sonunda sona erecek olan Portekizli yıldız oyuncu için transferi iddiası ortaya atıldı.

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Almanya Bundesliga'nın sansasyonel şampiyonu Bayer Leverkusen, Şampiyonlar Ligi'ne dönüşüyle beraber bomba gibi bir transfer açıklamayı hedefliyor.

FOX Deportes haberine göre; Leverkusen'in ilk hedefi, sezon sonunda Al Nassr'dan ayrılarak tekrardan Avrupa'da rekabetçi bir takıma transfer olmak isteyen Cristiano Ronaldo!

Haberde, Leverkusen'in teknik direktörü Xabi Alonso'nun da Ronaldo'yu takımda görmek istediği belirtildi.

Cristiano Ronaldo, 2022-23 sezonunun devre arasında Manchester United'tan ayrılarak, Suudi Arabistan'ın Al-Nassr takımına transfer olmuştu.

Cristiano Ronaldo için flaş iddia Xabi Alonso, Leverkusene istiyor...

AL NASSR'DA 68 MAÇTA 62 GOL

Burada ikinci sezonunu geçiren Cristiano Ronaldo, toplamda çıktığı 68 maçta 62 gol kaydetti.

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Suudi Arabistan ekibiyle sözleşmesi 2025 yılında bitecek yıldız oyuncu, yıllık 75 milyon euro kazandığı sözleşmeye imza atmıştı.

Cristiano Ronaldo için flaş iddia Xabi Alonso, Leverkusene istiyor...

CRISTIANO RONALDO NE DEMİŞTİ?

Geleceğine dair konuşan Cristiano Ronaldo; "Suudi Arabistan'da olduğum için kesinlikle mutluyum. Al-Nassr'ı temsil etmekten mutluyum ve benim için sezonumuz olumlu çünkü şu ana kadar tüm turnuvalarda şansımız oldu." ifadelerini kullanmıştı.

Yaklaşan 40 yaşına rağmen futbolu bırakmayı düşünmeyen Ronaldo'nun kariyeriyle ilgili gelişmeler, futbolseverler tarafından merakla takip ediliyor.

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#Leverkusen#Cristiano Ronaldo#Al Nassr

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