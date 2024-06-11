Cristiano Ronaldo coştu, rakibimiz Portekiz farka gitti

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Cristiano Ronaldolu Portekiz, Avrupa Futbol Şampiyonası (Euro 2024) öncesindeki son hazırlık maçında İrlanda ile karşılaştı.

Roberto Martinez yönetimindeki Portekiz, İrlanda'yı 18. dakikada Joao Felix, 50 ve 60. dakikalarda Cristiano Ronaldo'nun golleriyle 3-0 yenerek Euro 2024 öncesi formda olduğunu gösterdi.

Milli formayla en çok gol atan oyuncu unvanını elinde bulunduran Ronaldo, iki gol daha kaydederek 130 gole ulaştı.

Portekiz, EURO 2024’te Türkiye, Gürcistan ve Çekya takımlarıyla birlikte F Grubun’da mücadele edecek.

PORTEKİZ EURO 2024 KADROSU

Kaleciler: Diego Costa, Patricio, Jose Sa.

Defanslar: Cancelo, Dalot, Semedo, Pepe, Ruben Dias, Antonio Silva, Inacio, Danilo, Nuno Mendes.

Orta Sahalar: Palhinha, Ruben Neves, Vitinha, Joao Neves, Bruno Fernandes, Otavio.

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Forvetler: Bernardo Silva, Leao, Pedro Neto, Conceiçao, Jota, Felix, Gonçalo Ramos, Cristiano Ronaldo.