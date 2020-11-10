Counter Strike, 20. Yılını kutluyor

Oyun temel olarak terörist ve anti-teröristlerin belirli haritalarda bomba kurmak veya etkisiz hale getirmek, rehine kurtarmak, suikast düzenlemek gibi görevleri başarmaya çalışmasından oluşuyor. Bir tabanca ve bıçakla oyuna başlanıyor, ardından her tur öldürme sayısı ve elin başarı durumuna göre kazanılan paralarla zırh, ekipman ve silah alınabiliyor. Sonrasında oyuna yeni haritalar eklendi ve modeller iyileştirildi.

Yıllar içinde oyuna anti-cheat gibi teknolojiler getirildi, silahlar için kullanılan kozmetikler, daha sık kullanılan adıyla ‘skinler’ büyük bir popülarite kazandı. Turnuvaları dünya çağında milyonlarca kişi tarafından izlendi. Pek çok organizasyon, kurum ve oyuncuya kazanç kapısı oldu.

Bu süreçte pek çok rakip oyun çıkmış olsa da Counter Strike: Global Offensive hala milyonlarca oyuncu tarafından oynanıyor ve görünen o ki oynanmaya da devam edecek.