Cengiz Özyalçın kimdir, kaç yaşında? Galatasaray'ın başkan adayı olduğu iddialarıyla gündemde

Cengiz Özyalçın (d. 1939, İstanbul), Türk eski futbolcu, spor adamı, siyasetçi. Diş hekimi olduğu için futbol oynadığı dönemlerde "Dişçi Cengiz" takma adıyla da tanınmaktaydı. Haydarpaşa Lisesi mezunu olan Özyalçın, yüksek öğrenimini İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nde yaptı. Vefa'nın altyapısından yetişen Özyalçın, 16 Nisan 1958 tarihinde Galatasaray ile dört yıllık sözleşme imzalayarak profesyonel kariyerine başladı. Galatasaray'ın genç ve B takımlarında da oynayan Özyalçın, 1960'a kadar Galatasaray forması giydi. 9 Temmuz 1960'ta kulüp tarafından satış listesine konulsa da takımdan ayrılmadı. Ocak 1961'de, teknik direktör Gündüz Kılıç tarafından kadro dışı bırakıldı. Aynı yıl Karagümrük'e transfer oldu.



1973 ile 1977 yılları arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi meclis üyeliği ve encümen başkanlığı, 1977 ile 1980 yılları arasında Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul milletvekilliği, 1982 ile 1984 yılları arasında ise İstanbul tabip odası yönetim kurulu üyeliği yaptı. 1989 ile 1994 yılları arasında Kadıköy belediye başkanlığı görevinde bulundu. Siyasetin yanında 1985 ile 1987 yılları arasında Türk Diş Hekimleri Birliğinin 2. başkanlığı, 1989 ile 1994 yılları arasından Türk Parlamenterler Birliği İstanbul başkanlığı, 1994 ile 1996 yılları arasından Türkiye Çevre Koruma ve Eğitim Vakfı yönetim kurulu üyeliği görevlerini yürüttü.

1992 ile 1994 yılları arasında Galatasaray yönetim kurulu üyeliği yaptı. 1986 yılında, avukat Yılmaz Tokaz ile birlikte Galatasaraylı Eski Sporcular Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğini kurdu. 1998'de yapılan tüzük değişikliğiyle birlikte adı Galatasaraylı Sporcular Derneği olarak değiştirilen kurumun 1998'den bu yana başkanlık görevini yönetmektedir.