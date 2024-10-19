Celta Vigo Real Madrid maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Arda Güler oynayacak mı?

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Celta Vigo Real Madrid maçı ile La Liga'da şampiyonluk mücadelesi devam ediyor. Atletico Madrid ve Las Palmas deplasmanlarında aldığı yaranın acısını çıkartmaya çalışan Real Madrid, daha önce tam 120 kez karşılaştığı ve 71 mücadeleyi galibiyetle tamamladığı rakibi karşısında büyük bir mücadele verecek. Peki, Celta Vigo Real Madrid maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? Arda Güler oynayacak mı? İşte, o detaylar

CELTA VİGO REAL MADRİD MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

La Liga'nın 10'uncu Hafta mücadelesinde Celta Vigo, Real Madrid'i konuk edecek. 19 Ekim Cumartesi günü saat 22.00'da oynanacak mücadele, S Sport ekranlarından canlı izlenebilecek.

ARDA GÜLER OYNAYACAK MI?

Futbol otoriteleri, Arda Güler'in bu akşamki mücadelede tercihleri arasında yer almayacağı kanaatinde bulunuyor.