ÇBK Mersin tarih yazdı! Üst üste ikinci kez Final Four

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Servet Tazegül Spor Salonu’nda tıklım tıklım dolu tribünler önünde rakibini ağırlayan Çukurova Basketbol, ilk dakikalarda gerginliği atamasa da son transferleri Araujo ve Copper ile oyuna ağırlığını koyup kontrolü ele aldı, farkı çift hanelere çıkardığı ilk çeyreği 23-11, devreyi de 44-33 önde kapadı.

İlk yarıyı 4 sayıyla tamamlayan sezonun yıldızı Mabrey de temsilcimiz adına 2. yarıda sahneye çıktı. Mükemmel performansıyla farkın 29 sayıya kadar çıkmasında önemli rol oynayan Mabrey, bitime 2 dakika kala bulduğu üçlük sonrasında, İspanya’daki mücadelede sürekli üzerine oynayan Zaragoza benchine yaptığı hareket nedeniyle ikinci teknik faulü alıp diskalifiye edilse de, oyun alanından çıkarken adeta zaferi taraftarıyla kutladı, salonu daha da coşturmayı başardı.

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ÇBK Mersin, bu sonuçla adını tarihe yazdırdı ve üst üste 2. kez Avrupa’nın en büyük organizasyonunda adını Final Four’a yazdırdı.

Kadınlar Euroleague’deki diğer temsilcimiz Fenerbahçe Alagöz Holding da geçtiğimiz hafta Final Four biletini almıştı. 12-14 Nisan tarihlerinde düzenlenecek organizasyonunun nerede düzenleneceği, FIBA tarafından önümüzdeki günlerde açıklanacak.