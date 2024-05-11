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Canlı | TFF 1. Lig'de Play-Off eşleşmeleri ve küme düşen son takım belli oluyor!

Güncelleme Tarihi:

#1. Lig#Play-Off#Eyüpspor
Canlı | TFF 1. Ligde Play-Off eşleşmeleri ve küme düşen son takım belli oluyor
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 11, 2024 16:20

TFF 1. Lig'in son haftasında Play-Off ve küme düşme hattı için kritik maçlar oynanıyor. Bu karşılaşmaları haberimizden takip edebilirsiniz.

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TFF1. Lig'de son hafta maçları oynanıyor. Aynı anda başlayan 7 karşılaşmanın sona ermesiyle birlikte Play-Off eşleşmeleri ve küme düşen son takım belli olacak.

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İkinci yarılar oynanıyor

Erzurumspor 0-4 Eyüpspor
Boluspor 1-0 Çorum FK
Tuzlaspor 0-1 Gençlerbirliği
Kocaelispor 0-1 Sakaryaspor
Göztepe 0-1 Bodrum FK
Adanaspor 1-0 Bandırmaspor
Şanlıurfaspor 1-0 Manisa FK

SON DÜŞEN TAKIM BELLİ OLACAK

Son haftaya düşme potasının en üst basamağında giren 16. sıradaki Astor Enerji Şanlıurfaspor ise iddiası bulunmayan Manisa Futbol Kulübü'nü konuk ediyor. Sarı-yeşilliler, mücadeleden galip ayrıldığı takdirde Tuzlaspor ve Adanaspor'un olası puan kaybını bekleyecek.

PLAY-OFF EŞLEŞMELERİ NASIL OLACAK?

Son maçların öncesinde ligde 3. sırada Sakaryaspor yer alıyor. Bodrumspor, Çorum FK, Kocaelispor ve Bandırmaspor play-off hattında yer alan diğer takımlar. Ligdeki son maçlarda alınacak sonuçlara göre Gençlerbirliği ve Boluspor'un da play-off'a kalma şansı bulunuyor. Sezonu 3. sırada tamamlayan takım Süper Lig'e yükselecek son ekibin belli olacağı play-off finaline direkt katılım hakkı elde edecek.

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#1. Lig#Play-Off#Eyüpspor

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