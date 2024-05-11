Canlı | TFF 1. Lig'de Play-Off eşleşmeleri ve küme düşen son takım belli oluyor!

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TFF1. Lig'de son hafta maçları oynanıyor. Aynı anda başlayan 7 karşılaşmanın sona ermesiyle birlikte Play-Off eşleşmeleri ve küme düşen son takım belli olacak.

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İkinci yarılar oynanıyor

Erzurumspor 0-4 Eyüpspor

Boluspor 1-0 Çorum FK

Tuzlaspor 0-1 Gençlerbirliği

Kocaelispor 0-1 Sakaryaspor

Göztepe 0-1 Bodrum FK

Adanaspor 1-0 Bandırmaspor

Şanlıurfaspor 1-0 Manisa FK

SON DÜŞEN TAKIM BELLİ OLACAK

Son haftaya düşme potasının en üst basamağında giren 16. sıradaki Astor Enerji Şanlıurfaspor ise iddiası bulunmayan Manisa Futbol Kulübü'nü konuk ediyor. Sarı-yeşilliler, mücadeleden galip ayrıldığı takdirde Tuzlaspor ve Adanaspor'un olası puan kaybını bekleyecek.

PLAY-OFF EŞLEŞMELERİ NASIL OLACAK?

Son maçların öncesinde ligde 3. sırada Sakaryaspor yer alıyor. Bodrumspor, Çorum FK, Kocaelispor ve Bandırmaspor play-off hattında yer alan diğer takımlar. Ligdeki son maçlarda alınacak sonuçlara göre Gençlerbirliği ve Boluspor'un da play-off'a kalma şansı bulunuyor. Sezonu 3. sırada tamamlayan takım Süper Lig'e yükselecek son ekibin belli olacağı play-off finaline direkt katılım hakkı elde edecek.

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