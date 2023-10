Galatasaray'da Okan Buruk'tan Bayern Münih öncesi Mauro Icardi ve Nelsson açıklaması!

Haberin Devamı

Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Bayern Münih ile kozlarını paylaşacak Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk ve Kaan Ayhan düzenlenen basın toplantısında konuştu.

İşte Okan Buruk'un sözleri;

Şampiyonlar Ligi'nde önemli bir maç. 4 puanla çıkıyoruz, puanımızı yükseltmek istiyoruz. İç saha avantajımızı kullanacağız. İyi oynamadığımızda, belki bizi hareketlendirecekler. Onlara yakışır bir şekilde oynamak istiyoruz. Kazanırsak muhteşem bir şey. Rakibin gücünü biliyoruz. Uzun yıllardır grupta kaybetmiyorlar. Bizim için de bunlar motivasyon

İNŞALLAH UNUTULMAZ OLUR

Kaliteli ve tecrübeli bir takımız. Bu maçları çok oynadılar. İnşallah unutulmaz bir gece olur. Manchester United'dan sonra Bayern Münih'e karşı unutulmaz bir gece yaşarız.

GURUR VE MUTLULUK VERİYOR

Burada olmak bize heyecan, gurur ve mutluluk veriyor. Taraftarın yeniden heyecanlanması, bizi daha da mutlu ediyor. Şampiyonlar Ligi'ni kazanacak ikinci favori takımla oynuyoruz. Türkiye'nin Bayern Münih'i yenebileceğimize inanması güzel.

MAURO ICARDI'NİN DURUMU

Birazdan idmana çıkacağız ve Mauro Icardi için son kararımızı vereceğiz.

YENİLERİN KATKISI VAR

Gelen oyuncular da destek veriyor. Zaha'nın Manchester ve Ankaragücü maçında yaptıkları. Tete'nin yaptıkları. Kaan'ın yaptıkları. Sadece Ndombele üzerinden gitmeyin. Onu da oynattık ayrıca. Bize %50 ile geldi. Yenilerin takıma katkısı var.

SOL BEKTE MUTLU DEĞİL

Abdülkerim Bardakçı sol bek oynamaktan mutlu değil ama oynadığında da çok iyi işler yaptı. Asıl yeri stoper, orada kendini daha mutlu hissediyor. Bizim için alternatif.

NELSSON OYNAMADIĞI İÇİN MUTSUZ

Victor Nelsson ile dün konuştuk. Oynamadığı için mutsuz. Onun bölgesinde oynayan ve formda oyuncu var. Zamanı geldiğinde oynayacak. Bu takımda herkes oynayacak. Bizim en önemli isimlerimizden biri Victor. Oynamadığı için üzüntü yaşıyor ama çalışmasına devam ediyor. Birçok oyuncu kötü olduğu için oynamıyor gibi bir durum yok. Yerlerine oynayanlar iyi performans veriyor ve kazanıyoruz. Empati yaptığımda, oynamamak üzücü

FUTBOLDA NELER OLACAĞI BELLİ OLMAZ

Kura çekildiğinde favori Bayern Münih'ti. Alınacak her puan onlardan ekstra. Manchester United için de böyle. Ancak her puan bizim için ikincilik yolunda önemli olacak. Maçın içinde ne olacağı belli değil. Çıkıp, oynayıp, yüreğimizle ve taraftarın desteğiyle en iyisini yapacağız. Futbolda neler olacağı belli olmaz. Bayern Münih maçını kazanabileceğimizi hayal ediyoruz. Korkmadan sahada olmamız gerekiyor. En iyimizi ortaya çıkaracağız, inşallah her şey istediğimiz gibi gider.

KAAN AYHAN: KOLAY OLMAYACAK

Bayern Münih maçı kolay olmayacak. Her zamanki motivasyon ve hedeflerimizle maça çıkacağız. Skor ile ilgili birkaç önemli şeyler var. Onlara dikkat etmeliyiz. Bayern Münih küçük hataları cezalandırır. Bizim için de geçerli. Bayern Münih'i hataya zorlarsak, bizim de şansımız var. Taraftarın önünde güzel bir maç oynamak istiyoruz

KALİTE YÜKSEK SEVİYEDE

Takımın kalitesi yüksek seviyede. Herkesin her pozisyonda iyi performans göstermesi gereken bir ortamdayız. Stoper olsun, orta saha olsun hocamın görevini yerine getirip daha iyi performans sergilemek istiyorum