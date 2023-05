Can Öncü: Tek hayalim dünya şampiyonluğu

Haberin Devamı

Dünya Supersport Şampiyonası'nda sezonun üçüncü ayağında Hollanda'daki ikinci yarışta geçirdiği kaza nedeniyle yarışı tamamlayamayan Öncü, sağlık durumunu ve yarışlara ne zaman dönebileceğini Spor Arena’ya açıkladı.

İŞTE CAN ÖNCÜ'NÜN AÇIKLAMALARI



Supersport Şampiyonası’nda sezonun üçüncü ayağında bir kaza geçirdin. Durumun nedir?



Başka bir yarışçı bize çarptı. Sanırım önümüzdeki hafta Barcelona yarışına giremeyeceğim ama ondan sonra şanslıyız ki bir ay boşluk var. İtalya yarışına büyük bir ihtimalle yetişeceğim. Tabi o zamana kadar baya fizik tedavi olacak. Ne zaman hazır olursak motor üzerinde antrenmana başlamak istiyoruz. Biraz zamana ihtiyacımız var. Dilediğimiz gibi bir iyileştirme gerçekleştirebilirsek önümüzdeki ay tekrar yarışlara dönebileceğiz.



Bu sezondan beklentilerin ve hedeflerin neler?



Bu sene Dünya Şampiyonu olmak istiyorduk. Hala olabiliriz ama biraz zor. Şampiyonada geri düşeceğiz. Hiçbir şey bitmiş değil. Geçen yıl ilk yarışlarda baya geri kalmıştık sonra toparladık. Toparlayabiliriz büyük bir ihtimal. Ama onun için büyük bir sabır lazım. İnşallah toparlayacağız. Tek hayalimiz Dünya Şampiyonluğu.



Sezona hazırlanırken antrenman sürecin nasıl geçti?



Sezona hazırlanırken Sakarya’da her gün antrenman yapıyoruz. Kenan abi, Toprak, Bahattin ve kardeşim Deniz ile devamlı birlikte antrenman yapıyoruz. Güzel geçti, çok da güzel hazırlandık. Kimsenin elde edemeyeceği imkanlar bizim elimizde var. O yüzden çok şanslıyız. Hep böyle devam edecek. Elimizden geleni yapacağız.



Gelecek sezonlar için başka planların var mı?



Bu yılı bitirdikten sonra önümüzdeki sezonu düşüneceğim. Önemli olan bu yıl. Önümüzdeki yıla dair çok bir bilgim yok. Kenan abi her şeyi ayarlar. İçim rahat, hiç acelem de yok. Şu an iyileşmeyi düşünüyorum.