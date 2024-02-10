Çağdaş Atan'dan serzeniş: Oyuncular perişan oldu

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Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray'a 2 golle kaybeden Başakşehir'de Teknik Direktör Çağdaş Atan konuştu.

Türkiye Kupası'ndan 3 gün sonra maç oynadıklarını kaydeden Çağdaş Atan, "Avrupa'ya gitmek istiyoruz. Galibiyetlere devam etmeliyiz. Ligden ya da kupadan Avrupa hedefimiz var. Zor olacak ama başarmayı düşünüyoruz. İki stoperim 120 dakika oynayıp maça çıktılar. 72 saat sonra maç oynattılar bize. Emirhan ve Lima 120'şer dakika oynadı. Çok detay gibi gözüken ama belirleyici unsurlar. Fikir alışverişinde bulunabiliriz. Sezonun yoğun döneminde kupa oynanıyorsa, Fransa'daki gibi 90 dakika sonunda penaltı atalım ve kazananı belirleyelim. Madem Avrupa'yı örnek alıyoruz... Oyuncuları bu kadar ezdirmenin ve günleri kısa tutmanın anlamı yok. Galatasaray, Bandırmaspor ile oynadı ve 4 gün sonra maça çıktı. Biz Hatayspor ile oynadık, Hatayspor 5 gün sonra maç oynayacak. Biz neden 3 gün sonra oynuyoruz? Buna TFF ve yayıncı dikkat etmeli. 90 dakika sonra penaltılarla bitir. Oyunculara teşekkür ediyorum, perişan oldular." sözleriyle serzenişte bulundu.

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Galatasaray'ı zorladıklarını ancak basit goller yediklerini söyleyen Atan, "İyi planladığımız bir oyunu basit goller yiyerek kaybettik. Aradaki güç farkını oyunla kapattığımızı düşünüyorum. Bence uzun zamandır Galatasaray iç sahada bu kadar zorlanmamıştır. Net pozisyonlara giremesek de oyun anlamında cevap verdik. Bundan sonraki maçta Galatasaray'a başarılar diliyorum." dedi.