Burak Yılmaz: Duşta hüngür hüngür ağladım!

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Hollanda temsilcisi Fortuna Sittard forması giyen Burak Yılmaz, kariyerinin geçmiş yıllarına ve futbola bakış açısına ilişkin samimi açıklamalarda bulundu.

Algemeen Dagblad'a konuşan deneyimli golcü, Wesley Sneijder'in kulüpte görev almasından takım kadrosuna karar vererek primleri belirlediği iddialarına, Guus Hiddink'in kariyerindeki özel yerinden teknik direktörlük hedefine kadar birçok konuya değindi.

Burak Yılmaz'ın 2005 yılında Beşiktaş forması giydiği dönemde birçok gol pozisyonundan yararlanamadığı Çaykur Rizespor maçının ardından duşta gözyaşları içinde yaşadığı duygu patlamasını anlattığı bölüm ise röportaja damga vurdu.

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BURAK YILMAZ'IN AÇIKLAMALARI ŞU ŞEKİLDE:

Futbolcu olmak bazıları için meslekten ziyade hobi olarak görünebilir ancak öyle değil. Profesyonel futbolcu olmak bir meslektir. Günün 24 saatini yaşamalı, sıkı çalışmalı, sağlıklı beslenmeli ve yeteri kadar uyumalısınız. Sadece bunlara dikkat ettiğinizde kariyerinizde ulaşabileceğinin en yüksek yere ulaşabilirsiniz. Futbolun işten ziyade bir hobi olduğu fikrine zaman zaman burada kapılıyorum. Fortuna Sittard oyuncuları dahil olmak üzere bazı oyuncuların mağlubiyetin ardından bile güldüğünü burada gördüm. Buna çok anlam veremiyorum. Benim için mağlubiyet, dünyanın sonu demekti. Bu rahat yaklaşıma alışmam gerekecek.

"SERBEST VURUŞ ÇOK ÖNEMLİ BİR SİLAH"

Antrenmandan sonra ek çalışma yapmayan futbolcuları anlamıyorum. Fortuna Sittard'daki altyapı oyuncularına idman sonrası da çalışma yapmaları gerektiğini söylüyorum. Sonuçta serbest vuruş çok önemli bir silah. Bu konuyu Pierre van Hooijdonk ile de konuştuk. Antrenman sonrasında serbest vuruş çalışmak çok önemlidir. Hollanda futbolu, serbest vuruş konusuna yatırım yapmalı. Yaparlarsa, karşılığını fazlasıyla alırlar.

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"HER İYİ FUTBOLCU, İYİ TEKNİK DİREKTÖR OLACAK DİYE BİR ŞART YOK"

İleride teknik direktör olmak istiyorum ama bu sezon ve önümüzdeki sezon saha içindeki futboluma odaklanacağım. Sonraki süreçte antrenörlük konusunda kendimi geliştirmeyi arzuluyorum. Her iyi futbolcu, iyi bir teknik direktör olacak diye bir şart yok.

"WESLEY SNEIJDER'İN GELMESİ HARİKA OLUR"

Wesleh Sneijder en iyi arkadaşlarımdan birisi. Umarım yakında Fortuna Sittard'a gelir. Hangi görevi üstleneceğinin bir önemi yok. Harika bir transfer olur.

"HIDDINK BANA BABA GİBİ DAVRANDI"

Fortuna Sittard altyapısında oynayan oyuncular her zaman yanıma gelebilir, onlara her zaman destek olurum. Bu konuda Hiddink, futbolcularıyla nasıl iletişim kurması gerektiğini en iyi bilen teknik direktörlerden biriydi. Arkadaş canlısı bir insandı ve bana da bir baba gibi davrandı. Ondan öğrendiklerimi burada genç oyunculara öğretmek istiyorum. En iyi olmak kadar tevazu sahibi olmak da önemlidir.

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TOP TOPLAYICI ÇOCUKLA YAŞADIĞI GERGİNLİK

Yaşananlara dönüp baktığımda kesinlikle gurur duymuyorum. Ama o hareket, maçı kazanma hırsılya yapılan bir davranıştı.

"UTANÇ VERİCİ, SAYGISIZCA, SAÇMA"

Burada kadroyu belirlediğim, prim dağıttığım ve teknik direktör Sjors Ultee'nin geleceğine karar verdiğim yönündeki iddialar çok saçma ve utanç verici. Saygısızca ithamlar.

"DUŞTA HÜNGÜR HÜNGÜR AĞLADIM"

Duştayken hüngür hüngür ağladım. Ağladım, ağladım, ağladım. Hala o anki kendim, gözümün önüne geliyor. Bu kadar fazla gol kaçıran bir forvet olamaz diye düşündüm. Yıkıldım. Jean Tigana benim öyle üzüldüğümü görünce takım elbisesiyle birlikte duşta yanıma geldi ve Michel Platini'nin bile kendini yetersiz hissettiği zamanlar olduğunu söyledi. Bu yorum benim için çok önemliydi. Hiçbir şey yolunda gitmese bile yoluma devam etmeyi öğrendim. Bu yalnızca futbol için geçerli değil, hayatın kendisi için de aynı durum söz konusu. Herkesin güven duygusuna ihtiyacı var. Belki de kariyerinizin bitebileceği böylesine bir dönüm noktasında Jean Tigana gibi bir teknik direktörünüzün olması bir ayrıcalıktı.

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