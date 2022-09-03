Canlı: Bulgaristan Türkiye basketbol maçı (EuroBasket 2022)

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A Milli Erkek Basketbol Takımı ile Bulgaristan, 2022 Avrupa Şampiyonası A Grubu ikinci maçında kozlarını paylaşıyor.
Dördüncü çeyrek oynanıyor
Bulgaristan: 71
Türkiye: 75
A Milli Takım, gruptaki ilk maçında Karadağ'ı 72-68 yenerek şampiyonaya galibiyetle başlamıştı. Bulgaristan ise ilk maçında İspanya'ya 114-87 mağlup oldu. Şimdi gözler bugün oynanacak mücadeleye çevrildi.
BULGARİSTAN TÜRKİYE BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?
Bulgaristan Türkiye basketbol maçı bugün saat 17:15'te başladı. Mücadele NTV kanalından canlı olarak yayınlanıyor.
Türkiye'nin maç programı
A Milli Basketbol Takımı'nın Avrupa Şampiyonası A Grubu'ndaki maç programı TSİ şöyle:
3 Eylül Cumartesi:
17.15 Bulgaristan-Türkiye
4 Eylül Pazar:
20.00 Türkiye-Gürcistan
6 Eylül Salı:
14.30 Belçika-Türkiye
7 Eylül Çarşamba:
14.30 Türkiye-İspanya