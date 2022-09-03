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Canlı: Bulgaristan Türkiye basketbol maçı (EuroBasket 2022)

Güncelleme Tarihi:

#Bulgaristan#Türkye#Eurobasket 2022
Canlı: Bulgaristan Türkiye basketbol maçı (EuroBasket 2022)
Oluşturulma Tarihi: Eylül 03, 2022 11:04

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2022 Avrupa Şampiyonası (EuroBasket 2022) A Grubu ikinci maçında Bulgaristan ile karşı karşıya geliyor. Bu mücadeleyi haberimizden takip edebilirsiniz.

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A Milli Erkek Basketbol Takımı ile Bulgaristan, 2022 Avrupa Şampiyonası A Grubu ikinci maçında kozlarını paylaşıyor.

Dördüncü çeyrek oynanıyor

Bulgaristan: 71

Türkiye: 75

A Milli Takım, gruptaki ilk maçında Karadağ'ı 72-68 yenerek şampiyonaya galibiyetle başlamıştı. Bulgaristan ise ilk maçında İspanya'ya 114-87 mağlup oldu. Şimdi gözler bugün oynanacak mücadeleye çevrildi. 

BULGARİSTAN TÜRKİYE BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA? 

Bulgaristan Türkiye basketbol maçı bugün saat 17:15'te başladı. Mücadele NTV kanalından canlı olarak yayınlanıyor.

Türkiye'nin maç programı

A Milli Basketbol Takımı'nın Avrupa Şampiyonası A Grubu'ndaki maç programı TSİ şöyle:

3 Eylül Cumartesi:

17.15 Bulgaristan-Türkiye

4 Eylül Pazar:

20.00 Türkiye-Gürcistan

6 Eylül Salı:

14.30 Belçika-Türkiye

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7 Eylül Çarşamba:

14.30 Türkiye-İspanya

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#Bulgaristan#Türkye#Eurobasket 2022

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