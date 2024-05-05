Bülent Uygun'dan tepki: Arda Kardeşler'i bilseydim, Taha Akgül'ü getirirdim!

Haberin Devamı

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Galatasaray'a 6-1 yenilen Sivasspor'da Teknik Direktör Bülent Uygun açıklamalar yaptı.

Yayıncı kuruluşa kısa bir konuşma yapan Bülent Uygun, "İyi oynamadık. Bazı arkadaşlar beklediğim performansın p'sini vermedi. Rakibi tebrik ediyoruz. Başarılar diliyoruz." dedi.

Basın toplantısında Galatasaray’ı tebrik ederek sözlerine başlayan Bülent Uygun, “Futbol adına güzel şeyler veremedik. İstediğimiz oyunu sergileyemedik. Hakem Arda Kardeşler’i bilseydim, Taha Akgül ile Sebahattin Öztürk’ü getirirdim. Güreşlere katılırdık. Bütün takdir haklarını rakipten yana kullandı. Oyun düzenimiz bozuldu. Gücümüz de zaten belli. Sonrasında Galatasaray golleri attı. Kendilerini tebrik ediyorum” açıklamasını yaptı.